https://ria.ru/20250221/mitingi-2000850993.html

Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках

Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках - РИА Новости, 21.02.2025

Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках

Торжественные митинги и церемонии возложения цветов пройдут в День защитника Отечества в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:37:00+03:00

2025-02-21T16:37:00+03:00

2025-02-21T16:37:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

день защитника отечества

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Торжественные митинги и церемонии возложения цветов пройдут в День защитника Отечества в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Центральной площадкой станет площадь Победы в Старых Химках. Церемония возложения цветов начнется в 12:00 у мемориальных комплексов. Мероприятия пройдут еще по девяти адресам. Церемонии возложения цветов начнутся в 10:00. В микрорайоне Сходня-Фирсановка память героев почтут у мемориала "Скорбящая мать" на улице Пушкина и у памятника "Живым и павшим бойцам горячих точек" на улице Речная. Памятные акции состоятся у памятника "Вечная слава защитникам Родины" в Левобережном и у памятника "Воинам-кирилловцам" в микрорайоне Подрезково. Торжественные митинги состоятся в сквере Марии Рубцовой, у памятника "Неизвестным солдатам, защитникам Москвы погибшим в 1941 году" в квартале Клязьма-Старбеево, а также у Стелы в честь погибших в ВОВ в парке Яковлево. Кроме того, цветы возложат у братских могил советских воинов в деревнях Большаково и Мышецкое. Помимо этого, в Химках 23 февраля пройдут кинопоказы, тематические фестивали, праздничные концерты, а также выставки с экспонатами Великой Отечественной войны и трофеями специальной военной операции.

https://ria.ru/20250220/khimki-2000558940.html

https://ria.ru/20250216/khimki-1999661400.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), день защитника отечества