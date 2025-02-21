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Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках - РИА Новости, 21.02.2025
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16:37 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/mitingi-2000850993.html
Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках
Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках - РИА Новости, 21.02.2025
Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках
Торжественные митинги и церемонии возложения цветов пройдут в День защитника Отечества в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:37:00+03:00
2025-02-21T16:37:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
день защитника отечества
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Торжественные митинги и церемонии возложения цветов пройдут в День защитника Отечества в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Центральной площадкой станет площадь Победы в Старых Химках. Церемония возложения цветов начнется в 12:00 у мемориальных комплексов. Мероприятия пройдут еще по девяти адресам. Церемонии возложения цветов начнутся в 10:00. В микрорайоне Сходня-Фирсановка память героев почтут у мемориала "Скорбящая мать" на улице Пушкина и у памятника "Живым и павшим бойцам горячих точек" на улице Речная. Памятные акции состоятся у памятника "Вечная слава защитникам Родины" в Левобережном и у памятника "Воинам-кирилловцам" в микрорайоне Подрезково. Торжественные митинги состоятся в сквере Марии Рубцовой, у памятника "Неизвестным солдатам, защитникам Москвы погибшим в 1941 году" в квартале Клязьма-Старбеево, а также у Стелы в честь погибших в ВОВ в парке Яковлево. Кроме того, цветы возложат у братских могил советских воинов в деревнях Большаково и Мышецкое. Помимо этого, в Химках 23 февраля пройдут кинопоказы, тематические фестивали, праздничные концерты, а также выставки с экспонатами Великой Отечественной войны и трофеями специальной военной операции.
https://ria.ru/20250220/khimki-2000558940.html
https://ria.ru/20250216/khimki-1999661400.html
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химки (городской округ в московской области), день защитника отечества
Химки (городской округ в Московской области), День защитника Отечества
Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках

Памятные мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут в Химках

© Фото : администрация городского округа Химки Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках
Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Торжественные митинги к 23 Февраля пройдут в Химках
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Торжественные митинги и церемонии возложения цветов пройдут в День защитника Отечества в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Центральной площадкой станет площадь Победы в Старых Химках. Церемония возложения цветов начнется в 12:00 у мемориальных комплексов.
Химки украсили ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Химки украсили ко Дню защитника Отечества
20 февраля, 14:40
Мероприятия пройдут еще по девяти адресам. Церемонии возложения цветов начнутся в 10:00. В микрорайоне Сходня-Фирсановка память героев почтут у мемориала "Скорбящая мать" на улице Пушкина и у памятника "Живым и павшим бойцам горячих точек" на улице Речная.
Памятные акции состоятся у памятника "Вечная слава защитникам Родины" в Левобережном и у памятника "Воинам-кирилловцам" в микрорайоне Подрезково. Торжественные митинги состоятся в сквере Марии Рубцовой, у памятника "Неизвестным солдатам, защитникам Москвы погибшим в 1941 году" в квартале Клязьма-Старбеево, а также у Стелы в честь погибших в ВОВ в парке Яковлево.
Кроме того, цветы возложат у братских могил советских воинов в деревнях Большаково и Мышецкое.
Помимо этого, в Химках 23 февраля пройдут кинопоказы, тематические фестивали, праздничные концерты, а также выставки с экспонатами Великой Отечественной войны и трофеями специальной военной операции.
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Память воинов-интернационалистов почтили в Химках
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Химки (городской округ в Московской области)День защитника Отечества
 
 
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