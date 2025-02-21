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Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/minoborony-2000899931.html
Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР
Минобороны РФ обнародовало видео боевых действий в населенных пунктах Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, которые были освобождены подразделениями группировки... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:17:00+03:00
2025-02-21T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видео боевых действий в населенных пунктах Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, которые были освобождены подразделениями группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении в результате активного продвижения вглубь обороны противника. На кадрах видны удары артиллерии и дронов-камикадзе, поражение колонн украинской бронетехники. Государственный флаг России в Новоочеретоватом развернул боец с позывным "Талыш", участвовавший в штурме Великой Новоселки. "После артиллерийской подготовки по пунктам управления беспилотной авиации и огневым точкам противника, штурмовые подразделения 57-й гвардейской мотострелковой бригады на бронетехнике прорвались в Новоселку, высадили десант в тыл украинских националистов и закрепились в жилой застройке. Вытеснив противника из населенного пункта, штурмовики провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос", - говорится в сообщении, сопровождающем видео. Отмечается, что севернее Нового Комара штурмовики 5-й танковой бригады совершили стремительный бросок, преодолев реку Мокрые Ялы. При поддержке артиллерии и беспилотной авиации ворвались в Новоочеретоватое, в кратчайшие сроки зачистив населенный пункт от подразделений ВСУ.
https://ria.ru/20250221/vsu-2000775343.html
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Кадры штурма населенных пунктов Новоочеретоватое и Новоселка на Южно-Донецком направлении
Кадры штурма населенных пунктов Новоочеретоватое и Новоселка на Южно-Донецком направлении
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР

Минобороны показало, как "Восток" освобождал Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видео боевых действий в населенных пунктах Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, которые были освобождены подразделениями группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении в результате активного продвижения вглубь обороны противника.
На кадрах видны удары артиллерии и дронов-камикадзе, поражение колонн украинской бронетехники. Государственный флаг России в Новоочеретоватом развернул боец с позывным "Талыш", участвовавший в штурме Великой Новоселки.
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"После артиллерийской подготовки по пунктам управления беспилотной авиации и огневым точкам противника, штурмовые подразделения 57-й гвардейской мотострелковой бригады на бронетехнике прорвались в Новоселку, высадили десант в тыл украинских националистов и закрепились в жилой застройке. Вытеснив противника из населенного пункта, штурмовики провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос", - говорится в сообщении, сопровождающем видео.
Отмечается, что севернее Нового Комара штурмовики 5-й танковой бригады совершили стремительный бросок, преодолев реку Мокрые Ялы. При поддержке артиллерии и беспилотной авиации ворвались в Новоочеретоватое, в кратчайшие сроки зачистив населенный пункт от подразделений ВСУ.
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