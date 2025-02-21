https://ria.ru/20250221/minoborony-2000899931.html
Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР
Минобороны РФ обнародовало видео боевых действий в населенных пунктах Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, которые были освобождены подразделениями группировки... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:17:00+03:00
2025-02-21T19:17:00+03:00
2025-02-21T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видео боевых действий в населенных пунктах Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, которые были освобождены подразделениями группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении в результате активного продвижения вглубь обороны противника. На кадрах видны удары артиллерии и дронов-камикадзе, поражение колонн украинской бронетехники. Государственный флаг России в Новоочеретоватом развернул боец с позывным "Талыш", участвовавший в штурме Великой Новоселки. "После артиллерийской подготовки по пунктам управления беспилотной авиации и огневым точкам противника, штурмовые подразделения 57-й гвардейской мотострелковой бригады на бронетехнике прорвались в Новоселку, высадили десант в тыл украинских националистов и закрепились в жилой застройке. Вытеснив противника из населенного пункта, штурмовики провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос", - говорится в сообщении, сопровождающем видео. Отмечается, что севернее Нового Комара штурмовики 5-й танковой бригады совершили стремительный бросок, преодолев реку Мокрые Ялы. При поддержке артиллерии и беспилотной авиации ворвались в Новоочеретоватое, в кратчайшие сроки зачистив населенный пункт от подразделений ВСУ.
https://ria.ru/20250221/vsu-2000775343.html
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Кадры штурма населенных пунктов Новоочеретоватое и Новоселка на Южно-Донецком направлении
Кадры штурма населенных пунктов Новоочеретоватое и Новоселка на Южно-Донецком направлении
2025-02-21T19:17
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР
Минобороны показало, как "Восток" освобождал Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР