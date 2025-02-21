https://ria.ru/20250221/minoborony-2000899931.html

Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025

Минобороны показало кадры освобождения Новоселки и Новоочеретоватого в ДНР

Минобороны РФ обнародовало видео боевых действий в населенных пунктах Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, которые были освобождены подразделениями группировки... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:17:00+03:00

2025-02-21T19:17:00+03:00

2025-02-21T19:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видео боевых действий в населенных пунктах Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР, которые были освобождены подразделениями группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении в результате активного продвижения вглубь обороны противника. На кадрах видны удары артиллерии и дронов-камикадзе, поражение колонн украинской бронетехники. Государственный флаг России в Новоочеретоватом развернул боец с позывным "Талыш", участвовавший в штурме Великой Новоселки. "После артиллерийской подготовки по пунктам управления беспилотной авиации и огневым точкам противника, штурмовые подразделения 57-й гвардейской мотострелковой бригады на бронетехнике прорвались в Новоселку, высадили десант в тыл украинских националистов и закрепились в жилой застройке. Вытеснив противника из населенного пункта, штурмовики провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос", - говорится в сообщении, сопровождающем видео. Отмечается, что севернее Нового Комара штурмовики 5-й танковой бригады совершили стремительный бросок, преодолев реку Мокрые Ялы. При поддержке артиллерии и беспилотной авиации ворвались в Новоочеретоватое, в кратчайшие сроки зачистив населенный пункт от подразделений ВСУ.

https://ria.ru/20250221/vsu-2000775343.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры штурма населенных пунктов Новоочеретоватое и Новоселка на Южно-Донецком направлении Кадры штурма населенных пунктов Новоочеретоватое и Новоселка на Южно-Донецком направлении 2025-02-21T19:17 true PT1M20S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)