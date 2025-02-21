Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Минску "Орешник"
Хренин: Белоруссии нужно ТЯО и "Орешник", чтобы с ней не говорили с позиции силы
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что произошедшее размещение на белорусской территории российского тактического ядерного оружия и в перспективе размещение новейшего ракетного комплекса "Орешник" нужны не для того, чтобы кого-то пугать, а чтобы с Минском не пытались разговаривать с позиции силы.
"Перемещение на нашу территорию ядерного оружия, а в перспективе будет размещен самый современный ракетный комплекс "Орешник", - это все значимо повышает нашу силу и наш потенциал. Мы это делаем не для того, чтобы кого-то пугать, мы это делаем для того, чтобы с нами не разговаривали с позиции силы", - сказал министр журналистам в пятницу в Минске перед торжественным собранием в преддверии Дня защитников Отечества и вооруженных сил.
Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии
26 января, 16:54
Хренин отметил, что белорусская армия развивается планово и динамично, регулярно получает на вооружение новые современные виды техники. Также модернизируются имеющиеся образцы вооружения, совершенствуются осваиваемые формы и методы ведения боевых действий. "Мы постоянно смотрим и оцениваем свой военный потенциал", - подчеркнул министр.
Глава минобороны напомнил, что недавно во время церемонии вручения госнаград и генеральских погон глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире "сильного уважают". "Для военных людей сила - это военный потенциал", - подчеркнул Хренин.
В январе Лукашенко заявлял, что пока планируется разместить первую установку "Орешника" в Белоруссии, "как только она будет произведена в России".
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.