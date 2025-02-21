https://ria.ru/20250221/minoborony-2000816575.html

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье за сутки уничтожили более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты "CV-90" производства Швеции, четыре... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:58:00+03:00

2025-02-21T14:58:00+03:00

2025-02-21T15:07:00+03:00

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647613_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_ff17cc3d3f21c987969a52444750c5f5.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье за сутки уничтожили более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты "CV-90" производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитную самоходную установку Gepard производства Германии, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты "CV-90" производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка Gepard производства Германии, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250221/dnepropetrovsk-2000783021.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)