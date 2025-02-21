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Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025
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14:58 21.02.2025 (обновлено: 15:07 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/minoborony-2000816575.html
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье за сутки уничтожили более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты "CV-90" производства Швеции, четыре... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:58:00+03:00
2025-02-21T15:07:00+03:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье за сутки уничтожили более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты "CV-90" производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитную самоходную установку Gepard производства Германии, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты "CV-90" производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка Gepard производства Германии, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250221/dnepropetrovsk-2000783021.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 250 человек в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье за сутки уничтожили более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты "CV-90" производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитную самоходную установку Gepard производства Германии, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты "CV-90" производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка Gepard производства Германии, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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