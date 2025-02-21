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Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани - РИА Новости, 21.02.2025
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10:18 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/minoborony-2000718297.html
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани - РИА Новости, 21.02.2025
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани
Минобороны и Генпрокуратура подали в Суд по интеллектуальным правам иск к рязанскому изобретателю, дело может касаться патента на способ пеленгации целей. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:18:00+03:00
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технологии
владимир ильичев
генеральная прокуратура рф
суд по интеллектуальным правам
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны и Генпрокуратура подали в Суд по интеллектуальным правам иск к рязанскому изобретателю, дело может касаться патента на способ пеленгации целей. "В суде зарегистрирован иск Генеральной прокуратуры и министерства обороны РФ к Герману Владимиру Ильичу", - сообщили РИА Новости в суде. Иск еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена. Третьими лицами по делу значатся Рязанский приборостроительный завод, Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности. По данным РБК, Герман работает на Рязанском приборостроительном заводе и создал служебное изобретение, которому завод придал статус "секрет производства". Вероятно, ведомства оспаривают патент на способ пеленгации целей радиолокационной системой.
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технологии, владимир ильичев, генеральная прокуратура рф, суд по интеллектуальным правам, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Технологии, Владимир Ильичев, Генеральная прокуратура РФ, Суд по интеллектуальным правам, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани

Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя способа пеленгации целей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны и Генпрокуратура подали в Суд по интеллектуальным правам иск к рязанскому изобретателю, дело может касаться патента на способ пеленгации целей.
"В суде зарегистрирован иск Генеральной прокуратуры и министерства обороны РФ к Герману Владимиру Ильичу", - сообщили РИА Новости в суде.
Иск еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.
Третьими лицами по делу значатся Рязанский приборостроительный завод, Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
По данным РБК, Герман работает на Рязанском приборостроительном заводе и создал служебное изобретение, которому завод придал статус "секрет производства". Вероятно, ведомства оспаривают патент на способ пеленгации целей радиолокационной системой.
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ТехнологииВладимир ИльичевГенеральная прокуратура РФСуд по интеллектуальным правамМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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