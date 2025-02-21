https://ria.ru/20250221/minoborony-2000718297.html

Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани

Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани - РИА Новости, 21.02.2025

Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани

Минобороны и Генпрокуратура подали в Суд по интеллектуальным правам иск к рязанскому изобретателю, дело может касаться патента на способ пеленгации целей. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:18:00+03:00

2025-02-21T10:18:00+03:00

2025-02-21T10:18:00+03:00

технологии

владимир ильичев

генеральная прокуратура рф

суд по интеллектуальным правам

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны и Генпрокуратура подали в Суд по интеллектуальным правам иск к рязанскому изобретателю, дело может касаться патента на способ пеленгации целей. "В суде зарегистрирован иск Генеральной прокуратуры и министерства обороны РФ к Герману Владимиру Ильичу", - сообщили РИА Новости в суде. Иск еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена. Третьими лицами по делу значатся Рязанский приборостроительный завод, Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности. По данным РБК, Герман работает на Рязанском приборостроительном заводе и создал служебное изобретение, которому завод придал статус "секрет производства". Вероятно, ведомства оспаривают патент на способ пеленгации целей радиолокационной системой.

https://ria.ru/20250106/zavod-1992652264.html

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2025

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технологии, владимир ильичев, генеральная прокуратура рф, суд по интеллектуальным правам, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия