https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 21.02.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:10:00+03:00
2025-02-21T17:10:00+03:00
2025-02-21T18:41:00+03:00
россия
илья азар
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общество
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема Адагамова* (блогер Drugoi), сообщается на сайте ведомства. "Двадцать первого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж.Л. Агалакова*, Р.Р. Адагамов*, И.В. Азар*, Е.Б. Александрова-Зорина*, а также А.А. Лирник*", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против проведения специальной военной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250131/inoagent-1996681677.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, илья азар, рустем адагамов, общество
Россия, Илья Азар, Рустем Адагамов, Общество
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст признал иноагентами Азара, Агалакову, Лирника и Адагамова