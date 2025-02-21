https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html

Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 21.02.2025

Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:10:00+03:00

2025-02-21T17:10:00+03:00

2025-02-21T18:41:00+03:00

россия

илья азар

рустем адагамов

общество

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема Адагамова* (блогер Drugoi), сообщается на сайте ведомства. "Двадцать первого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж.Л. Агалакова*, Р.Р. Адагамов*, И.В. Азар*, Е.Б. Александрова-Зорина*, а также А.А. Лирник*", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против проведения специальной военной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250131/inoagent-1996681677.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, илья азар, рустем адагамов, общество