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Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 21.02.2025
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17:10 21.02.2025 (обновлено: 18:41 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 21.02.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема... РИА Новости, 21.02.2025
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россия
илья азар
рустем адагамов
общество
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема Адагамова* (блогер Drugoi), сообщается на сайте ведомства. "Двадцать первого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж.Л. Агалакова*, Р.Р. Адагамов*, И.В. Азар*, Е.Б. Александрова-Зорина*, а также А.А. Лирник*", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против проведения специальной военной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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россия, илья азар, рустем адагамов, общество
Россия, Илья Азар, Рустем Адагамов, Общество
Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст признал иноагентами Азара, Агалакову, Лирника и Адагамова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема Адагамова* (блогер Drugoi), сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать первого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж.Л. Агалакова*, Р.Р. Адагамов*, И.В. Азар*, Е.Б. Александрова-Зорина*, а также А.А. Лирник*", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против проведения специальной военной информации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Вадим Зицер - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов
31 января, 17:06
 
РоссияИлья АзарРустем АдагамовОбщество
 
 
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