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Минюст США прекратит дело против компании Маска о дискриминации беженцев - РИА Новости, 21.02.2025
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12:40 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/minjust-2000762877.html
Минюст США прекратит дело против компании Маска о дискриминации беженцев
Минюст США прекратит дело против компании Маска о дискриминации беженцев - РИА Новости, 21.02.2025
Минюст США прекратит дело против компании Маска о дискриминации беженцев
Министерство юстиции США прекратит открытое в 2023 году дело против космической компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX о дискриминации... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:40:00+03:00
2025-02-21T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США прекратит открытое в 2023 году дело против космической компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX о дискриминации беженцев при найме сотрудников, пишет издание New York Times. В августе 2023 года минюст США открыл дело против SpaceX за дискриминацию беженцев. Иск утверждал, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалась принимать их на работу. "Министерство юстиции США заявило, ...что прекратит дело против SpaceX Илона Маска, в котором ракетная компания обвиняется в дискриминации людей по признаку гражданства", - говорится в статье. Издание отмечает, что минюст США планирует подать уведомление об отклонении иска без сохранения за истцом права возбуждения иска по тому же основанию. При этом причина прекращения дела министерством указана не была.
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в мире, сша, илон маск, spacex
В мире, США, Илон Маск, SpaceX
Минюст США прекратит дело против компании Маска о дискриминации беженцев

NYT: Минюст США прекратит дело против SpaceX о дискриминации беженцев

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США прекратит открытое в 2023 году дело против космической компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX о дискриминации беженцев при найме сотрудников, пишет издание New York Times.
В августе 2023 года минюст США открыл дело против SpaceX за дискриминацию беженцев. Иск утверждал, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалась принимать их на работу.
"Министерство юстиции США заявило, ...что прекратит дело против SpaceX Илона Маска, в котором ракетная компания обвиняется в дискриминации людей по признаку гражданства", - говорится в статье.
Издание отмечает, что минюст США планирует подать уведомление об отклонении иска без сохранения за истцом права возбуждения иска по тому же основанию. При этом причина прекращения дела министерством указана не была.
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