https://ria.ru/20250221/militarizatsiya-2000689866.html

Рамуш-Орта рассказал, кто может содействовать отходу ЕС от милитаризации

Рамуш-Орта рассказал, кто может содействовать отходу ЕС от милитаризации - РИА Новости, 21.02.2025

Рамуш-Орта рассказал, кто может содействовать отходу ЕС от милитаризации

Только президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут содействовать отходу Евросоюза от милитаризации, спровоцированной НАТО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:19:00+03:00

2025-02-21T05:19:00+03:00

2025-02-21T06:22:00+03:00

в мире

сша

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евросоюз

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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Только президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут содействовать отходу Евросоюза от милитаризации, спровоцированной НАТО, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ. Президент отметил, что давно советовал своим европейским коллегам признать - Европа должна быть "как можно более нейтральной" в отношении трений между США и Россией, между США и Китаем. "Вы не военный блок. вы ни для кого не представляете военной угрозы – я имею в виду Европейский союз. Вы должны стать мостом между США и Россией, США и Китаем. Но вместо этого Европейский союз стал милитаризованным благодаря НАТО. Как распутать все это? Что ж, есть только два человека, которые могут это сделать - Дональд Трамп и Владимир Путин", - заявил Рамуш-Орта.

https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html

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россия

китай

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, китай, владимир путин, дональд трамп, нато, евросоюз, жозе рамуш-орта