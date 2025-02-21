https://ria.ru/20250221/militarizatsiya-2000689866.html
Рамуш-Орта рассказал, кто может содействовать отходу ЕС от милитаризации
Рамуш-Орта рассказал, кто может содействовать отходу ЕС от милитаризации - РИА Новости, 21.02.2025
Рамуш-Орта рассказал, кто может содействовать отходу ЕС от милитаризации
Только президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут содействовать отходу Евросоюза от милитаризации, спровоцированной НАТО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:19:00+03:00
2025-02-21T05:19:00+03:00
2025-02-21T06:22:00+03:00
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Только президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут содействовать отходу Евросоюза от милитаризации, спровоцированной НАТО, заявил РИА Новости президент Восточного Тимора, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта в первом в истории интервью лидера страны российскому СМИ. Президент отметил, что давно советовал своим европейским коллегам признать - Европа должна быть "как можно более нейтральной" в отношении трений между США и Россией, между США и Китаем. "Вы не военный блок. вы ни для кого не представляете военной угрозы – я имею в виду Европейский союз. Вы должны стать мостом между США и Россией, США и Китаем. Но вместо этого Европейский союз стал милитаризованным благодаря НАТО. Как распутать все это? Что ж, есть только два человека, которые могут это сделать - Дональд Трамп и Владимир Путин", - заявил Рамуш-Орта.
https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html
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РИА Новости
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в мире, сша, россия, китай, владимир путин, дональд трамп, нато, евросоюз, жозе рамуш-орта
В мире, США, Россия, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Жозе Рамуш-Орта
Рамуш-Орта рассказал, кто может содействовать отходу ЕС от милитаризации
Рамуш-Орта: только Путин и Трамп могут содействовать отходу ЕС от милитаризации