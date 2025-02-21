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Умер создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов
Умер создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов - РИА Новости, 21.02.2025
Умер создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов
Ушёл из жизни создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов, сообщает "Европейская медиагруппа" (ЕМГ). РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:22:00+03:00
2025-02-21T13:22:00+03:00
2025-02-21T13:23:00+03:00
европейская медиагруппа
общество
андрей михайлов (дорожное радио)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ушёл из жизни создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов, сообщает "Европейская медиагруппа" (ЕМГ). "Двадцать первого февраля 2025 года не стало Андрея Михайлова. Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год был ведущим на "Эльдорадио". В 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект - "Дорожное радио", - сообщает ЕМГ в своем Telegram-канале. Михайлов был программным директором станции до 2023 года, после чего продолжал принимать активное участие в жизни проекта в качестве консультанта. Под его началом "Дорожное радио" стало лидером в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке. "Команда "Европейской медиагруппы" выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Это большая утрата для каждого из нас", - говорится в сообщении. В состав "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) входят национальные радиовещательные сети "Европа Плюс", "Дорожное радио", "Ретро FM", "Радио 7 на семи холмах", "Новое Радио", STUDIO 21, "Калина Красная", а также радиостанция "Эльдорадио" в Санкт-Петербурге, деловой журнал "Профиль" и сетевое издание profile.ru.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европейская медиагруппа, общество, андрей михайлов (дорожное радио)
Европейская медиагруппа, Общество, Андрей Михайлов (Дорожное радио)
Умер создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов
ЕМГ: умер создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ушёл из жизни создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов, сообщает "Европейская медиагруппа" (ЕМГ).
"Двадцать первого февраля 2025 года не стало Андрея Михайлова. Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год был ведущим на "Эльдорадио". В 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект - "Дорожное радио", - сообщает ЕМГ в своем Telegram-канале.
Михайлов был программным директором станции до 2023 года, после чего продолжал принимать активное участие в жизни проекта в качестве консультанта. Под его началом "Дорожное радио" стало лидером в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке.
"Команда "Европейской медиагруппы" выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Это большая утрата для каждого из нас", - говорится в сообщении.
В состав "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) входят национальные радиовещательные сети "Европа Плюс", "Дорожное радио", "Ретро FM", "Радио 7 на семи холмах", "Новое Радио", STUDIO 21, "Калина Красная", а также радиостанция "Эльдорадио" в Санкт-Петербурге, деловой журнал "Профиль" и сетевое издание profile.ru.