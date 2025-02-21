В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам
Депутат Рады Гончаренко назвал Зеленского террористом и экстремистом
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал Владимира Зеленского, предложившего США сделку по редкоземельным металлам, запасы которых на Украине не подтвердились.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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"Хочу еще раз подчеркнуть! Идея о редкоземельных металлах и их торговле принадлежит… Зеленскому. В Америке подобных разговоров не было вообще! Когда стало понятно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, начали (США - ред.) требовать то, что на самом деле есть. А у нас есть: инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции", - написал Гончаренко.
Депутат также осудил Зеленского за выдвижение "условий" американской стороне, по его мнению, стоило быть благодарными за полученную помощь США, и не стоило "говорить о триллионах, которых нет".
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"Теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил?" – написал парламентарий, добавив, что Украина стала "заложником амбиций одного человека".
* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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