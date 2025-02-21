https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html

В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам

В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам - РИА Новости, 21.02.2025

В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал Владимира Зеленского, предложившего США сделку по редкоземельным металлам, запасы которых на Украине не РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:58:00+03:00

2025-02-21T14:58:00+03:00

2025-02-21T15:26:00+03:00

в мире

сша

киев

украина

владимир зеленский

дональд трамп

кит келлог

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал Владимира Зеленского, предложившего США сделку по редкоземельным металлам, запасы которых на Украине не подтвердились.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет"."Хочу еще раз подчеркнуть! Идея о редкоземельных металлах и их торговле принадлежит… Зеленскому. В Америке подобных разговоров не было вообще! Когда стало понятно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, начали (США - ред.) требовать то, что на самом деле есть. А у нас есть: инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции", - написал Гончаренко.Депутат также осудил Зеленского за выдвижение "условий" американской стороне, по его мнению, стоило быть благодарными за полученную помощь США, и не стоило "говорить о триллионах, которых нет"."Теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил?" – написал парламентарий, добавив, что Украина стала "заложником амбиций одного человека".* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000284961.html

https://ria.ru/20250216/saldo-1999642837.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, верховная рада украины, алексей гончаренко