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В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам - РИА Новости, 21.02.2025
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14:58 21.02.2025 (обновлено: 15:26 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html
В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам
В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам - РИА Новости, 21.02.2025
В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал Владимира Зеленского, предложившего США сделку по редкоземельным металлам, запасы которых на Украине не РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:58:00+03:00
2025-02-21T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал Владимира Зеленского, предложившего США сделку по редкоземельным металлам, запасы которых на Украине не подтвердились.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".&quot;Хочу еще раз подчеркнуть! Идея о редкоземельных металлах и их торговле принадлежит… Зеленскому. В Америке подобных разговоров не было вообще! Когда стало понятно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, начали (США - ред.) требовать то, что на самом деле есть. А у нас есть: инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции&quot;, - написал Гончаренко.Депутат также осудил Зеленского за выдвижение "условий" американской стороне, по его мнению, стоило быть благодарными за полученную помощь США, и не стоило "говорить о триллионах, которых нет"."Теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил?" – написал парламентарий, добавив, что Украина стала "заложником амбиций одного человека".* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000284961.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, верховная рада украины, алексей гончаренко
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам

Депутат Рады Гончаренко назвал Зеленского террористом и экстремистом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал Владимира Зеленского, предложившего США сделку по редкоземельным металлам, запасы которых на Украине не подтвердились.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Зеленский захотел гарантий от США взамен на редкоземельные металлы Украины
19 февраля, 13:54
«

"Хочу еще раз подчеркнуть! Идея о редкоземельных металлах и их торговле принадлежит… Зеленскому. В Америке подобных разговоров не было вообще! Когда стало понятно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, начали (США - ред.) требовать то, что на самом деле есть. А у нас есть: инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции", - написал Гончаренко.

Депутат также осудил Зеленского за выдвижение "условий" американской стороне, по его мнению, стоило быть благодарными за полученную помощь США, и не стоило "говорить о триллионах, которых нет".
«
"Теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил?" – написал парламентарий, добавив, что Украина стала "заложником амбиций одного человека".
* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Сальдо назвал предложение Киева по редкоземельным металлам аферой
16 февраля, 08:24
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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