https://ria.ru/20250221/merkuris-2000690409.html

"Хвастались этим": претензиям Трампа к Зеленскому нашли объяснение

"Хвастались этим": претензиям Трампа к Зеленскому нашли объяснение - РИА Новости, 21.02.2025

"Хвастались этим": претензиям Трампа к Зеленскому нашли объяснение

Заявление президента США Дональда Трампа о вине Украины в начале конфликта стоит воспринимать с точки зрения отказа Киева от переговоров, отметил британский... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:55:00+03:00

2025-02-21T05:55:00+03:00

2025-02-21T05:55:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

оон

сергей лавров

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000292537_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5982c1757e9991f566b39eaf35ce7420.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о вине Украины в начале конфликта стоит воспринимать с точки зрения отказа Киева от переговоров, отметил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube канале."Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) отвечал на очевидное раздражение и злость Зеленского за то, что его не пригласили на переговоры в Эр-Рияд. Трамп просто хотел сказать, что у Украины было три года чтобы предложить проект мирной сделки, найти возможность избежать заранее проигранной войны. Возможностей и до этого было много: Минск-1, Минск-2, переговоры в Стамбуле и многие другие варианты достигнуть соглашения с Россией. Но они не смогли", — сказал Меркурис.Аналитик подчеркнул, что условия Минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 года Украиной при одобрении ООН и Европы, так и не были выполнены Киевом."Они даже не собирались их выполнять, при этом официальные представители Украины не просто признавали это как факт, но еще и хвастались этим", – отметил Меркурис.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества двух государств и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000658406.html

https://ria.ru/20250221/vens-2000674271.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, оон, сергей лавров