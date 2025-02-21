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"Хвастались этим": претензиям Трампа к Зеленскому нашли объяснение
"Хвастались этим": претензиям Трампа к Зеленскому нашли объяснение - РИА Новости, 21.02.2025
"Хвастались этим": претензиям Трампа к Зеленскому нашли объяснение
Заявление президента США Дональда Трампа о вине Украины в начале конфликта стоит воспринимать с точки зрения отказа Киева от переговоров, отметил британский... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:55:00+03:00
2025-02-21T05:55:00+03:00
2025-02-21T05:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о вине Украины в начале конфликта стоит воспринимать с точки зрения отказа Киева от переговоров, отметил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube канале."Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) отвечал на очевидное раздражение и злость Зеленского за то, что его не пригласили на переговоры в Эр-Рияд. Трамп просто хотел сказать, что у Украины было три года чтобы предложить проект мирной сделки, найти возможность избежать заранее проигранной войны. Возможностей и до этого было много: Минск-1, Минск-2, переговоры в Стамбуле и многие другие варианты достигнуть соглашения с Россией. Но они не смогли", — сказал Меркурис.Аналитик подчеркнул, что условия Минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 года Украиной при одобрении ООН и Европы, так и не были выполнены Киевом."Они даже не собирались их выполнять, при этом официальные представители Украины не просто признавали это как факт, но еще и хвастались этим", – отметил Меркурис.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества двух государств и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000658406.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, оон, сергей лавров
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, ООН, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
"Хвастались этим": претензиям Трампа к Зеленскому нашли объяснение
Меркурис: у Украины было много шансов завершить конфликт