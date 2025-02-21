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Медведев призвал выполнить обязательства государства в отношении военных - РИА Новости, 21.02.2025
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18:01 21.02.2025 (обновлено: 19:07 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000879836.html
Медведев призвал выполнить обязательства государства в отношении военных
Медведев призвал выполнить обязательства государства в отношении военных - РИА Новости, 21.02.2025
Медведев призвал выполнить обязательства государства в отношении военных
Все обязательства государства в отношении военнослужащих должны быть исполнены, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:01:00+03:00
2025-02-21T19:07:00+03:00
афганистан
дмитрий медведев
единая россия
общество
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Все обязательства государства в отношении военнослужащих должны быть исполнены, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Нужно, чтобы все обязательства государственные были исполнены до самого конца. И это задача и государственных структур, и нашей правящей партии "Единая Россия". Я надеюсь, что все в этом будут участвовать. Это очень важно", - сказал Медведев на встрече руководства партии с ветеранами боевых действий разных поколений. В этом контексте он привел в пример случаи, когда ветераны других военных кампаний оставались без поддержки, и призвал не допускать такого. "У нас были военные кампании, о которых не принято было говорить. Они либо были под большим секретом, либо не были правильным образом объяснены людям, включая, кстати, афганскую кампанию, которая проходила в восьмидесятые годы, потом многие "афганцы" наши из-за этого обижались, потому что их несправедливо оставляли без тех или иных льгот, помощи. Такого быть не должно", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что в этом направлении работа должна идти не только в Год защитника Отечества и в связи с 80-летием Победы. "Надо выстроить такую систему поддержки. Только в этом случае наше государство будет сильным", - добавил Медведев. В преддверии Дня защитника Отечества "Единая Россия" проводит встречу руководства партии с ветеранами боевых действий разных поколений, том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО.
https://ria.ru/20241224/mediki-1991027988.html
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000871391.html
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афганистан, дмитрий медведев, единая россия, общество, безопасность
Афганистан, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество, Безопасность
Медведев призвал выполнить обязательства государства в отношении военных

Медведев: обязательства государства в отношении военных должны быть исполнены

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Все обязательства государства в отношении военнослужащих должны быть исполнены, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Нужно, чтобы все обязательства государственные были исполнены до самого конца. И это задача и государственных структур, и нашей правящей партии "Единая Россия". Я надеюсь, что все в этом будут участвовать. Это очень важно", - сказал Медведев на встрече руководства партии с ветеранами боевых действий разных поколений.
В этом контексте он привел в пример случаи, когда ветераны других военных кампаний оставались без поддержки, и призвал не допускать такого.
"У нас были военные кампании, о которых не принято было говорить. Они либо были под большим секретом, либо не были правильным образом объяснены людям, включая, кстати, афганскую кампанию, которая проходила в восьмидесятые годы, потом многие "афганцы" наши из-за этого обижались, потому что их несправедливо оставляли без тех или иных льгот, помощи. Такого быть не должно", - сказал Медведев.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Он подчеркнул, что в этом направлении работа должна идти не только в Год защитника Отечества и в связи с 80-летием Победы.
"Надо выстроить такую систему поддержки. Только в этом случае наше государство будет сильным", - добавил Медведев.
В преддверии Дня защитника Отечества "Единая Россия" проводит встречу руководства партии с ветеранами боевых действий разных поколений, том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО.
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