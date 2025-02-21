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У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
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17:45 21.02.2025 (обновлено: 19:07 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000871391.html
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев
У России для победы есть все, что необходимо, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев РИА Новости, 21.02.2025
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россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У России для победы есть все, что необходимо, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев "Весь мир выступил против нас. Во всяком случае, наши противники объединились, мы бы ничего не получили. Сейчас у нас есть для победы все, что необходимо", - сказал Медведев в ходе встречи с ветеранами боевых действий разных поколений. Встреча с ветеранами проходит в преддверии Дня защитника Отечества в Музее Победы в Москве. Там обсудят патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000870983.html
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россия, москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев

Медведев: у России для победы есть все, что необходимо

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У России для победы есть все, что необходимо, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
«
"Весь мир выступил против нас. Во всяком случае, наши противники объединились, мы бы ничего не получили. Сейчас у нас есть для победы все, что необходимо", - сказал Медведев в ходе встречи с ветеранами боевых действий разных поколений.
Встреча с ветеранами проходит в преддверии Дня защитника Отечества в Музее Победы в Москве. Там обсудят патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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