https://ria.ru/20250221/medvedev-2000871391.html
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев
У России для победы есть все, что необходимо, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:45:00+03:00
2025-02-21T17:45:00+03:00
2025-02-21T19:07:00+03:00
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000896564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_08490878dc222a7cae14fdc250f19146.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У России для победы есть все, что необходимо, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев "Весь мир выступил против нас. Во всяком случае, наши противники объединились, мы бы ничего не получили. Сейчас у нас есть для победы все, что необходимо", - сказал Медведев в ходе встречи с ветеранами боевых действий разных поколений. Встреча с ветеранами проходит в преддверии Дня защитника Отечества в Музее Победы в Москве. Там обсудят патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000870983.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000896564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea3a32607468b8f2996320c2fea8f349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
У России для победы есть все, что необходимо, заявил Медведев
Медведев: у России для победы есть все, что необходимо