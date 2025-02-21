https://ria.ru/20250221/medvedev-2000870983.html

Медведев назвал спецоперацию народной войной

Медведев назвал спецоперацию народной войной - РИА Новости, 21.02.2025

Медведев назвал спецоперацию народной войной

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию народной войной. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:43:00+03:00

2025-02-21T17:43:00+03:00

2025-02-21T19:11:00+03:00

общество

афганистан

дмитрий медведев

единая россия

музей победы

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию народной войной. Медведев в пятницу в Музее Победы проводит встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить с патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды. "Специальная военная операция - это народная война, народная", - сказал Медведев на встрече.

https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html

афганистан

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2025

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общество, афганистан, дмитрий медведев, единая россия, музей победы