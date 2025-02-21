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Медведев назвал спецоперацию народной войной - РИА Новости, 21.02.2025
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17:43 21.02.2025 (обновлено: 19:11 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000870983.html
Медведев назвал спецоперацию народной войной
Медведев назвал спецоперацию народной войной - РИА Новости, 21.02.2025
Медведев назвал спецоперацию народной войной
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию народной войной. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:43:00+03:00
2025-02-21T19:11:00+03:00
общество
афганистан
дмитрий медведев
единая россия
музей победы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию народной войной. Медведев в пятницу в Музее Победы проводит встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить с патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды. "Специальная военная операция - это народная война, народная", - сказал Медведев на встрече.
https://ria.ru/20241121/medvedev-1985038217.html
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общество, афганистан, дмитрий медведев, единая россия, музей победы
Общество, Афганистан, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Музей Победы
Медведев назвал спецоперацию народной войной

Медведев: Специальная военная операция является народной войной

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию народной войной.
Медведев в пятницу в Музее Победы проводит встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить с патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
"Специальная военная операция - это народная война, народная", - сказал Медведев на встрече.
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ОбществоАфганистанДмитрий МедведевЕдиная РоссияМузей Победы
 
 
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