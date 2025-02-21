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Враг будет разбит, победа будет за Россией, заявил Медведев
Враг будет разбит, победа будет за Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
Враг будет разбит, победа будет за Россией, заявил Медведев
Враг будет разбит, победа будет за Россией, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:40:00+03:00
2025-02-21T17:40:00+03:00
2025-02-21T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Враг будет разбит, победа будет за Россией, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу в Музее Победы проводит встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды."Война ещё идет, но она закончится. И она закончится понятным для нас итогом - нашей победой. Поэтому в этом зале невозможно не вспомнить самые известные слова, которые мы всегда повторяем, которые побуждают нас к защите нашей любимой Родины: "Враг будет разбит, победа будет за нами", - сказал Медведев на встрече.
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россия, афганистан, дмитрий медведев, музей победы, единая россия, общество
Россия, Афганистан, Дмитрий Медведев, Музей Победы, Единая Россия, Общество
Враг будет разбит, победа будет за Россией, заявил Медведев
Медведев: враг будет разбит, победа будет за нами