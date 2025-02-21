Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев
Медведев: россияне снова стали единым народом, объединившись ради Отечества
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений в Москве. 21 февраля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений в Москве. 21 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россияне снова стали единым народом, когда пришлось защищать Отечество, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу в Музее Победы проводит встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
"Когда на нашу страну посыпались эти неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты Отечества, мы снова стали единым народом", - сказал Медведев на встрече.
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13 февраля, 09:21