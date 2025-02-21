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Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
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17:33 21.02.2025 (обновлено: 19:46 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000868768.html
Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев
Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев
Россияне снова стали единым народом, когда пришлось защищать Отечество, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:33:00+03:00
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дмитрий медведев
афганистан
общество
музей победы
единая россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россияне снова стали единым народом, когда пришлось защищать Отечество, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу в Музее Победы проводит встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды."Когда на нашу страну посыпались эти неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты Отечества, мы снова стали единым народом", - сказал Медведев на встрече.
https://ria.ru/20250213/rossiya-1999017335.html
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дмитрий медведев, афганистан, общество, музей победы, единая россия
Дмитрий Медведев, Афганистан, Общество, Музей Победы, Единая Россия
Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев

Медведев: россияне снова стали единым народом, объединившись ради Отечества

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений в Москве. 21 февраля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений в Москве. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений в Москве. 21 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россияне снова стали единым народом, когда пришлось защищать Отечество, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу в Музее Победы проводит встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
"Когда на нашу страну посыпались эти неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты Отечества, мы снова стали единым народом", - сказал Медведев на встрече.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Дмитрий МедведевАфганистанОбществоМузей ПобедыЕдиная Россия
 
 
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