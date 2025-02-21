https://ria.ru/20250221/medvedev-2000868768.html

Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев

Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025

Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев

Россияне снова стали единым народом, когда пришлось защищать Отечество, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:33:00+03:00

2025-02-21T17:33:00+03:00

2025-02-21T19:46:00+03:00

дмитрий медведев

афганистан

общество

музей победы

единая россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россияне снова стали единым народом, когда пришлось защищать Отечество, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу в Музее Победы проводит встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды."Когда на нашу страну посыпались эти неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты Отечества, мы снова стали единым народом", - сказал Медведев на встрече.

https://ria.ru/20250213/rossiya-1999017335.html

афганистан

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2025

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дмитрий медведев, афганистан, общество, музей победы, единая россия