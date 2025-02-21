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Российские компании могут сотрудничать с Илоном Маском, считает Путин - РИА Новости, 21.02.2025
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21:53 21.02.2025
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Российские компании могут сотрудничать с Илоном Маском, считает Путин
Российские компании могут сотрудничать с Илоном Маском, считает Путин - РИА Новости, 21.02.2025
Российские компании могут сотрудничать с Илоном Маском, считает Путин
Американский предприниматель Илон Маск после того, как закончит реформировать административные органы США, займется наукой, российские компании могут с ним... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск после того, как закончит реформировать административные органы США, займется наукой, российские компании могут с ним сотрудничать, считает президент России Владимир Путин. Маск сейчас возглавляет новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". На Форуме будущих технологий Путин посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс показал Путину мягкую биосовместимую матрицу, которая необходима для обнаружения и предотвращения повреждения участков коры головного мозга, например, речевых зон, во время открытых операций по удалению опухолей. Зауэрс назвал эту технологию российским ответом Маску, чья компания Neuralink занимается разработкой мозгового импланта. Кроме того, Зауэрс представил президенту разрабатываемые в России устройства накопления энергии, которые способны обеспечить импортозамещение и импортоопережение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Они могут применяться в таких областях, как специальная робототехника, космические системы, автономные стационарные объекты, тяжелая и водолазная техника. Зауэрс назвал технологию "вторым ответом" России Маску. "Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать", - сказал Путин. Зауэрс, в свою очередь, отметил, что батареи можно было бы установить в космический корабль SpaceX, чья энерговооруженность на 10% меньше, чем представленные батареи российской разработки.
https://ria.ru/20250221/putin-2000915539.html
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россия, сша, арктика, владимир путин, илон маск, газпромбанк, в мире
Россия, США, Арктика, Владимир Путин, Илон Маск, Газпромбанк, В мире
Российские компании могут сотрудничать с Илоном Маском, считает Путин

Путин: российские компании могут сотрудничать с Маском в сфере науки

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск после того, как закончит реформировать административные органы США, займется наукой, российские компании могут с ним сотрудничать, считает президент России Владимир Путин.
Маск сейчас возглавляет новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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На Форуме будущих технологий Путин посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс показал Путину мягкую биосовместимую матрицу, которая необходима для обнаружения и предотвращения повреждения участков коры головного мозга, например, речевых зон, во время открытых операций по удалению опухолей. Зауэрс назвал эту технологию российским ответом Маску, чья компания Neuralink занимается разработкой мозгового импланта.
Кроме того, Зауэрс представил президенту разрабатываемые в России устройства накопления энергии, которые способны обеспечить импортозамещение и импортоопережение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Они могут применяться в таких областях, как специальная робототехника, космические системы, автономные стационарные объекты, тяжелая и водолазная техника. Зауэрс назвал технологию "вторым ответом" России Маску.
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Вчера, 18:00
«
"Он закончит реформировать административные органы в штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать", - сказал Путин.
Зауэрс, в свою очередь, отметил, что батареи можно было бы установить в космический корабль SpaceX, чья энерговооруженность на 10% меньше, чем представленные батареи российской разработки.
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РоссияСШААрктикаВладимир ПутинИлон МаскГазпромбанкВ мире
 
 
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