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Маск указал Зеленскому на его место - РИА Новости, 21.02.2025
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08:19 21.02.2025 (обновлено: 11:33 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/mask-2000701955.html
Маск указал Зеленскому на его место
Маск указал Зеленскому на его место - РИА Новости, 21.02.2025
Маск указал Зеленскому на его место
Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то что захватил... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:19:00+03:00
2025-02-21T11:33:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
илон маск
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинцы презирают Владимира Зеленского, написал миллиардер Илон Маск в соцсети X. "Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины &lt;…&gt;" — написал он. Маск добавил, что опрос, на который ссылается глава киевского режима о высоком рейтинге, не заслуживает доверия. Кроме того, он поддержал шаги американского лидера в отношении Зеленского. "Президент Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат", — отметил Маск. На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.В ответ Зеленский заявил, что ему якобы доверяют 57 процентов украинцев.
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в мире, украина, владимир зеленский, илон маск
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Илон Маск
Маск указал Зеленскому на его место

Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинцы презирают Владимира Зеленского, написал миллиардер Илон Маск в соцсети X.

"Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины <…>" — написал он.
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Маск добавил, что опрос, на который ссылается глава киевского режима о высоком рейтинге, не заслуживает доверия.

Кроме того, он поддержал шаги американского лидера в отношении Зеленского.

"Президент Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат", — отметил Маск.

На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.

Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.

В ответ Зеленский заявил, что ему якобы доверяют 57 процентов украинцев.
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