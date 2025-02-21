Маск указал Зеленскому на его место
Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украинцы презирают Владимира Зеленского, написал миллиардер Илон Маск в соцсети X.
"Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины <…>" — написал он.
"Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины <…>" — написал он.
Маск добавил, что опрос, на который ссылается глава киевского режима о высоком рейтинге, не заслуживает доверия.
Кроме того, он поддержал шаги американского лидера в отношении Зеленского.
"Президент Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат", — отметил Маск.
На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
В ответ Зеленский заявил, что ему якобы доверяют 57 процентов украинцев.
Кроме того, он поддержал шаги американского лидера в отношении Зеленского.
"Президент Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат", — отметил Маск.
На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
В ответ Зеленский заявил, что ему якобы доверяют 57 процентов украинцев.