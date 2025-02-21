https://ria.ru/20250221/mask-2000684733.html

Экс-подруга Маска обратилась к нему с просьбой о помощи их ребенку

Экс-подруга Маска обратилась к нему с просьбой о помощи их ребенку - РИА Новости, 21.02.2025

Экс-подруга Маска обратилась к нему с просьбой о помощи их ребенку

Бывшая подруга Илона Маска певица Граймс обратилась к миллиардеру с призывом о срочной помощи, которая требуется их общему ребенку, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:41:00+03:00

2025-02-21T03:41:00+03:00

2025-02-21T03:41:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

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граймс (клэр буше)

илон маск

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывшая подруга Илона Маска певица Граймс обратилась к миллиардеру с призывом о срочной помощи, которая требуется их общему ребенку, сообщает газета Daily Mail. В четверг Маск, который сейчас возглавляет департамент эффективности правительства (DOGE) присутствовал на конференции консерваторов в Вашингтоне. Это мероприятие широко освещалось в прессе благодаря бензопиле, которую Маск получил в подарок от президента Аргентины Хавьера Милея. Как сообщает газета, непосредственно перед мероприятием Граймс обратилась к Маску в принадлежащей ему социальной сети Х, с просьбой отреагировать на "медицинский кризис нашего ребенка". По словам певицы, ситуация требует "немедленного внимания" и игнорировать ее недопустимо. Она уточнила, что Маск может связаться с ней через третьих лиц. Позднее Граймс удалила обращенный к Маску твит. "Я его удалила, потому что если он попал под теневой бан и не вызывает ответной реакции, то это всего лишь медийный цирк за счет детей", - объяснила певица в последующем обсуждении ситуации со своими фолловерами. С мая 2018 года Маск был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12 (произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск"). В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Позднее портал Business Insider со ссылкой на материалы из на тот момент не опубликованной биографии Маска сообщил, что у бизнесмена и Граймс есть тайный третий ребенок по имени Техно Механикус.

https://ria.ru/20200505/1570972827.html

https://ria.ru/20250215/mask-1999587646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), аргентина, граймс (клэр буше), илон маск