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Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании

Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании - РИА Новости, 21.02.2025

Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании

Владелец американской компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Х вступил в заочную перепалку с астронавтом из Дании Андреасом Могенсеном по поводу... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T02:59:00+03:00

2025-02-21T02:59:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владелец американской компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Х вступил в заочную перепалку с астронавтом из Дании Андреасом Могенсеном по поводу застрявшего на МКС экипажа. Дискуссия началась, после того как Маск заявил, что астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС с июня 2024 года, были оставлены в космосе по политическим причинам предыдущей американской администрацией. Могенсен, который в 2015 году стал первым гражданином Дании, совершившим полет в космос, назвал утверждение Маска ложью. В 2023 году Могенсен полетел на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7, вернулся в марте 2024-го. После этого ситуация быстро накалилась: Маск назвал Могенсена "идиотом" и использовал еще один уничижительный термин, чтобы доказать свою точку зрения. "Вы не хуже меня знаете, что астронавты вернутся, как и планировалось с сентября прошлого года… Даже сейчас вы не посылаете спасательный корабль, чтобы доставить их домой. Они возвращаются на капсуле Dragon", - написал астронавт в ответ. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.

https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дания, земля, илон маск, барри уилмор, андреас могенсен, наса, spacex, в мире