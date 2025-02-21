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Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании - РИА Новости, 21.02.2025
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02:59 21.02.2025 (обновлено: 03:01 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/mask-2000682777.html
Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании
Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании - РИА Новости, 21.02.2025
Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании
Владелец американской компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Х вступил в заочную перепалку с астронавтом из Дании Андреасом Могенсеном по поводу... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:59:00+03:00
2025-02-21T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владелец американской компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Х вступил в заочную перепалку с астронавтом из Дании Андреасом Могенсеном по поводу застрявшего на МКС экипажа. Дискуссия началась, после того как Маск заявил, что астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС с июня 2024 года, были оставлены в космосе по политическим причинам предыдущей американской администрацией. Могенсен, который в 2015 году стал первым гражданином Дании, совершившим полет в космос, назвал утверждение Маска ложью. В 2023 году Могенсен полетел на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7, вернулся в марте 2024-го. После этого ситуация быстро накалилась: Маск назвал Могенсена "идиотом" и использовал еще один уничижительный термин, чтобы доказать свою точку зрения. "Вы не хуже меня знаете, что астронавты вернутся, как и планировалось с сентября прошлого года… Даже сейчас вы не посылаете спасательный корабль, чтобы доставить их домой. Они возвращаются на капсуле Dragon", - написал астронавт в ответ. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html
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космос - риа наука, дания, земля, илон маск, барри уилмор, андреас могенсен, наса, spacex, в мире
Космос - РИА Наука, Дания, Земля, Илон Маск, Барри Уилмор, Андреас Могенсен, НАСА, SpaceX, В мире
Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании

Маск вступил в заочную перепалку с астронавтом Могенсеном и оскорбил его

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владелец американской компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Х вступил в заочную перепалку с астронавтом из Дании Андреасом Могенсеном по поводу застрявшего на МКС экипажа.
Дискуссия началась, после того как Маск заявил, что астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС с июня 2024 года, были оставлены в космосе по политическим причинам предыдущей американской администрацией.
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Могенсен, который в 2015 году стал первым гражданином Дании, совершившим полет в космос, назвал утверждение Маска ложью. В 2023 году Могенсен полетел на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7, вернулся в марте 2024-го.
После этого ситуация быстро накалилась: Маск назвал Могенсена "идиотом" и использовал еще один уничижительный термин, чтобы доказать свою точку зрения.
"Вы не хуже меня знаете, что астронавты вернутся, как и планировалось с сентября прошлого года… Даже сейчас вы не посылаете спасательный корабль, чтобы доставить их домой. Они возвращаются на капсуле Dragon", - написал астронавт в ответ.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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