Маск вступил в перепалку с астронавтом из Дании
Маск вступил в заочную перепалку с астронавтом Могенсеном и оскорбил его
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Владелец американской компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Х вступил в заочную перепалку с астронавтом из Дании Андреасом Могенсеном по поводу застрявшего на МКС экипажа.
Дискуссия началась, после того как Маск заявил, что астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС с июня 2024 года, были оставлены в космосе по политическим причинам предыдущей американской администрацией.
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После этого ситуация быстро накалилась: Маск назвал Могенсена "идиотом" и использовал еще один уничижительный термин, чтобы доказать свою точку зрения.
"Вы не хуже меня знаете, что астронавты вернутся, как и планировалось с сентября прошлого года… Даже сейчас вы не посылаете спасательный корабль, чтобы доставить их домой. Они возвращаются на капсуле Dragon", - написал астронавт в ответ.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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