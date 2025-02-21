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Маск заявил, что украинских солдат бросают в мясорубку ради денег

Маск заявил, что украинских солдат бросают в мясорубку ради денег - РИА Новости, 21.02.2025

Маск заявил, что украинских солдат бросают в мясорубку ради денег

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег, а сам конфликт стал "крупнейшей коррупционной... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T02:31:00+03:00

2025-02-21T02:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег, а сам конфликт стал "крупнейшей коррупционной схемой" по их отмыванию. "Прежде всего, я считаю, что нам нужно проявлять сочувствие к людям, погибающим на передовой… Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия фронта едва сдвинулась за два года", - сказал Маск, выступая на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как солдат отправляют на смерть. "Это самая крупная коррупционная схема, которую я когда-либо видел. Количество денег, осевших в карманах через взятки и откаты, просто невероятно. Эти бедолаги отправляются в мясорубку ради денег. Именно это сейчас происходит, и это должно прекратиться", - заявил Маск. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его администрация активно работает над завершением конфликта, ведя переговоры как с Россией, так и с Украиной. По его словам, он "единственный, кто может остановить это кровопролитие", и подчеркнул, что Вашингтон не намерен бесконечно финансировать боевые действия.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

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в мире, украина, сша, илон маск, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности