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Президент Аргентины подарил Маску бензопилу
Президент Аргентины подарил Маску бензопилу - РИА Новости, 21.02.2025
Президент Аргентины подарил Маску бензопилу
Президент Аргентины Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:11:00+03:00
2025-02-21T02:11:00+03:00
2025-02-21T08:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне в качестве символа их общей идеи о необходимости радикального сокращения госрасходов и борьбы с бюрократией. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте конференции. Маск принял бензопилу с энтузиазмом и позже вышел с ней на сцену, вызывая овации публики. "Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!" — прокричал он, размахивая инструментом над головой. Видео с этим моментом стремительно разлетелось по соцсетям. В кадрах видно, как Маск сначала размахивает бензопилой за кулисами, а затем выходит с ней на сцену, где его встречает Милей. Аргентинский лидер использует бензопилу как символ радикальных сокращений госрасходов. Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE) в администрации Трампа, поддерживает этот подход и выступает за ограничение вмешательства государства в экономику. Сцена с бензопилой уже стала вирусной. В соцсетях шутят, что новый символ Милея может превратиться в очередной мем Маска, как это было с DOGE.
https://ria.ru/20250220/opros-2000570463.html
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
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Илон Маск с бензопилой на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне
Илон Маск с бензопилой на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне
2025-02-21T02:11
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PT0M20S
РИА Новости
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в мире, аргентина, вашингтон (штат), хавьер милей, илон маск, сша
В мире, Аргентина, Вашингтон (штат), Хавьер Милей, Илон Маск, США
Президент Аргентины подарил Маску бензопилу
Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу для борьбы с бюрократией