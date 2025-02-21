https://ria.ru/20250221/mask-2000679298.html

Президент Аргентины подарил Маску бензопилу

Президент Аргентины подарил Маску бензопилу - РИА Новости, 21.02.2025

Президент Аргентины подарил Маску бензопилу

Президент Аргентины Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в... РИА Новости, 21.02.2025

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хавьер милей

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне в качестве символа их общей идеи о необходимости радикального сокращения госрасходов и борьбы с бюрократией. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте конференции. Маск принял бензопилу с энтузиазмом и позже вышел с ней на сцену, вызывая овации публики. "Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!" — прокричал он, размахивая инструментом над головой. Видео с этим моментом стремительно разлетелось по соцсетям. В кадрах видно, как Маск сначала размахивает бензопилой за кулисами, а затем выходит с ней на сцену, где его встречает Милей. Аргентинский лидер использует бензопилу как символ радикальных сокращений госрасходов. Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE) в администрации Трампа, поддерживает этот подход и выступает за ограничение вмешательства государства в экономику. Сцена с бензопилой уже стала вирусной. В соцсетях шутят, что новый символ Милея может превратиться в очередной мем Маска, как это было с DOGE.

https://ria.ru/20250220/opros-2000570463.html

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илон Маск с бензопилой на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне Илон Маск с бензопилой на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне 2025-02-21T02:11 true PT0M20S

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Дарья Буймова

в мире, аргентина, вашингтон (штат), хавьер милей, илон маск, сша