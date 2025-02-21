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Президент Аргентины подарил Маску бензопилу - РИА Новости, 21.02.2025
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02:11 21.02.2025 (обновлено: 08:10 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/mask-2000679298.html
Президент Аргентины подарил Маску бензопилу
Президент Аргентины подарил Маску бензопилу - РИА Новости, 21.02.2025
Президент Аргентины подарил Маску бензопилу
Президент Аргентины Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:11:00+03:00
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в мире
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хавьер милей
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сша
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне в качестве символа их общей идеи о необходимости радикального сокращения госрасходов и борьбы с бюрократией. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте конференции. Маск принял бензопилу с энтузиазмом и позже вышел с ней на сцену, вызывая овации публики. "Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!" — прокричал он, размахивая инструментом над головой. Видео с этим моментом стремительно разлетелось по соцсетям. В кадрах видно, как Маск сначала размахивает бензопилой за кулисами, а затем выходит с ней на сцену, где его встречает Милей. Аргентинский лидер использует бензопилу как символ радикальных сокращений госрасходов. Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE) в администрации Трампа, поддерживает этот подход и выступает за ограничение вмешательства государства в экономику. Сцена с бензопилой уже стала вирусной. В соцсетях шутят, что новый символ Милея может превратиться в очередной мем Маска, как это было с DOGE.
https://ria.ru/20250220/opros-2000570463.html
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Илон Маск с бензопилой на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне
Илон Маск с бензопилой на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне
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в мире, аргентина, вашингтон (штат), хавьер милей, илон маск, сша
В мире, Аргентина, Вашингтон (штат), Хавьер Милей, Илон Маск, США
Президент Аргентины подарил Маску бензопилу

Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу для борьбы с бюрократией

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вручил в подарок американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску бензопилу на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне в качестве символа их общей идеи о необходимости радикального сокращения госрасходов и борьбы с бюрократией.
Трансляция мероприятия велась на официальном сайте конференции. Маск принял бензопилу с энтузиазмом и позже вышел с ней на сцену, вызывая овации публики.
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"Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!" — прокричал он, размахивая инструментом над головой.
Видео с этим моментом стремительно разлетелось по соцсетям. В кадрах видно, как Маск сначала размахивает бензопилой за кулисами, а затем выходит с ней на сцену, где его встречает Милей.
Аргентинский лидер использует бензопилу как символ радикальных сокращений госрасходов. Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE) в администрации Трампа, поддерживает этот подход и выступает за ограничение вмешательства государства в экономику.
Сцена с бензопилой уже стала вирусной. В соцсетях шутят, что новый символ Милея может превратиться в очередной мем Маска, как это было с DOGE.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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В миреАргентинаВашингтон (штат)Хавьер МилейИлон МаскСША
 
 
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