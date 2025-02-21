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Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента - РИА Новости, 21.02.2025
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02:34 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/marokko-2000681114.html
Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента
Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента - РИА Новости, 21.02.2025
Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента
Власти Марокко решили выслать четырех депутатов Европарламента за попытку незаконного въезда в Западную Сахару, сообщает марокканская газета Hespress со ссылкой РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:34:00+03:00
2025-02-21T02:34:00+03:00
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КАИР, 21 фев - РИА Новости. Власти Марокко решили выслать четырех депутатов Европарламента за попытку незаконного въезда в Западную Сахару, сообщает марокканская газета Hespress со ссылкой на источники. "Марокканские власти решили в четверг выслать четырех депутатов Европарламента и двух их сопровождающих после попытки незаконного въезда в город Эль-Аюн", - говорится в сообщении газеты. По информации источников газеты, речь идет о двух представителях финской партии "Левый союз", депутате испанской левой партии "Подемос" и члене португальского "Левого блока". Как подчеркивают источники, четверо евродепутатов пытались без какого-либо официального разрешения со стороны Европарламента въехать в Эль-Аюн и поддерживают Фронт ПОЛИСАРИО, контролирующий часть Западной Сахары. Город Эль-Аюн находится под контролем Марокко, власти самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) считают его своей столицей. Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт ПОЛИСАРИО. С 1991 года (после достижения договоренности о прекращении огня) в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20241014/indoneziya-1977882689.html
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в мире, марокко, западная сахара, мавритания, европарламент, оон
В мире, Марокко, Западная Сахара, Мавритания, Европарламент, ООН
Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента

Марокко высылает четырех депутатов ЕП за попытку въезда в Западную Сахару

© Fotolia / travelbookГород Фес в Марокко
Город Фес в Марокко - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Fotolia / travelbook
Город Фес в Марокко. Архивное фото
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КАИР, 21 фев - РИА Новости. Власти Марокко решили выслать четырех депутатов Европарламента за попытку незаконного въезда в Западную Сахару, сообщает марокканская газета Hespress со ссылкой на источники.
"Марокканские власти решили в четверг выслать четырех депутатов Европарламента и двух их сопровождающих после попытки незаконного въезда в город Эль-Аюн", - говорится в сообщении газеты.
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По информации источников газеты, речь идет о двух представителях финской партии "Левый союз", депутате испанской левой партии "Подемос" и члене португальского "Левого блока".
Как подчеркивают источники, четверо евродепутатов пытались без какого-либо официального разрешения со стороны Европарламента въехать в Эль-Аюн и поддерживают Фронт ПОЛИСАРИО, контролирующий часть Западной Сахары.
Город Эль-Аюн находится под контролем Марокко, власти самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) считают его своей столицей.
Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания.
Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт ПОЛИСАРИО. С 1991 года (после достижения договоренности о прекращении огня) в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.
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