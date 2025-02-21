https://ria.ru/20250221/marokko-2000681114.html

Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента

Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента - РИА Новости, 21.02.2025

Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента

Власти Марокко решили выслать четырех депутатов Европарламента за попытку незаконного въезда в Западную Сахару, сообщает марокканская газета Hespress со ссылкой РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T02:34:00+03:00

2025-02-21T02:34:00+03:00

2025-02-21T02:34:00+03:00

в мире

марокко

западная сахара

мавритания

европарламент

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148734/44/1487344466_0:412:4912:3175_1920x0_80_0_0_7ea73f4e351f34ae2bb510ace5346cfd.jpg

КАИР, 21 фев - РИА Новости. Власти Марокко решили выслать четырех депутатов Европарламента за попытку незаконного въезда в Западную Сахару, сообщает марокканская газета Hespress со ссылкой на источники. "Марокканские власти решили в четверг выслать четырех депутатов Европарламента и двух их сопровождающих после попытки незаконного въезда в город Эль-Аюн", - говорится в сообщении газеты. По информации источников газеты, речь идет о двух представителях финской партии "Левый союз", депутате испанской левой партии "Подемос" и члене португальского "Левого блока". Как подчеркивают источники, четверо евродепутатов пытались без какого-либо официального разрешения со стороны Европарламента въехать в Эль-Аюн и поддерживают Фронт ПОЛИСАРИО, контролирующий часть Западной Сахары. Город Эль-Аюн находится под контролем Марокко, власти самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) считают его своей столицей. Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт ПОЛИСАРИО. С 1991 года (после достижения договоренности о прекращении огня) в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20241014/indoneziya-1977882689.html

https://ria.ru/20220811/frantsiya-1808736585.html

марокко

западная сахара

мавритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марокко, западная сахара, мавритания, европарламент, оон