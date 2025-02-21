Власти Марокко вышлют четырех депутатов Европарламента
Марокко высылает четырех депутатов ЕП за попытку въезда в Западную Сахару
Город Фес в Марокко. Архивное фото
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КАИР, 21 фев - РИА Новости. Власти Марокко решили выслать четырех депутатов Европарламента за попытку незаконного въезда в Западную Сахару, сообщает марокканская газета Hespress со ссылкой на источники.
"Марокканские власти решили в четверг выслать четырех депутатов Европарламента и двух их сопровождающих после попытки незаконного въезда в город Эль-Аюн", - говорится в сообщении газеты.
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По информации источников газеты, речь идет о двух представителях финской партии "Левый союз", депутате испанской левой партии "Подемос" и члене португальского "Левого блока".
Как подчеркивают источники, четверо евродепутатов пытались без какого-либо официального разрешения со стороны Европарламента въехать в Эль-Аюн и поддерживают Фронт ПОЛИСАРИО, контролирующий часть Западной Сахары.
Город Эль-Аюн находится под контролем Марокко, власти самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) считают его своей столицей.
Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания.
Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт ПОЛИСАРИО. С 1991 года (после достижения договоренности о прекращении огня) в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.
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