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Россия изучит возвращение каждой ушедшей с рынка компании, заявил Мантуров - РИА Новости, 21.02.2025
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15:12 21.02.2025 (обновлено: 15:13 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/manturov-2000820021.html
Россия изучит возвращение каждой ушедшей с рынка компании, заявил Мантуров
Россия изучит возвращение каждой ушедшей с рынка компании, заявил Мантуров - РИА Новости, 21.02.2025
Россия изучит возвращение каждой ушедшей с рынка компании, заявил Мантуров
Россия будет пристально рассматривать возвращение "убежавших" иностранных компаний, каждый случай будет изучаться в отдельности, а с теми, с кем стране выгодно... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:12:00+03:00
2025-02-21T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет пристально рассматривать возвращение "убежавших" иностранных компаний, каждый случай будет изучаться в отдельности, а с теми, с кем стране выгодно сотрудничество, будут находиться решения, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, также пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах Форума будущих технологий. Он напомнил, что в каких-то договорах по продаже иностранцами российских активов были заложены специальные условия - опцион на обратный выкуп. "Но эти условия никто на сегодняшний день, даже предварительно, не обсуждал по возврату. Поэтому где-то это год, где-то это два, где-то это пять лет. Это в зависимости от тех условий, которые закладывались в соглашении", - отметил Мантуров.
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экономика, россия, денис мантуров, в мире
Экономика, Россия, Денис Мантуров, В мире
Россия изучит возвращение каждой ушедшей с рынка компании, заявил Мантуров

Мантуров: РФ будет пристально изучать возвращение покинувших рынок компаний

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет пристально рассматривать возвращение "убежавших" иностранных компаний, каждый случай будет изучаться в отдельности, а с теми, с кем стране выгодно сотрудничество, будут находиться решения, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, также пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах Форума будущих технологий.
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Он напомнил, что в каких-то договорах по продаже иностранцами российских активов были заложены специальные условия - опцион на обратный выкуп. "Но эти условия никто на сегодняшний день, даже предварительно, не обсуждал по возврату. Поэтому где-то это год, где-то это два, где-то это пять лет. Это в зависимости от тех условий, которые закладывались в соглашении", - отметил Мантуров.
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