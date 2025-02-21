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Захарова прокомментировала видео Макрона с неправильной картой Украины - РИА Новости, 21.02.2025
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17:06 21.02.2025 (обновлено: 17:35 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/makron-2000859072.html
Захарова прокомментировала видео Макрона с неправильной картой Украины
Захарова прокомментировала видео Макрона с неправильной картой Украины - РИА Новости, 21.02.2025
Захарова прокомментировала видео Макрона с неправильной картой Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео президента Франции Эммануэля Макрона с неправильной картой... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:06:00+03:00
2025-02-21T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео президента Франции Эммануэля Макрона с неправильной картой Украины. "Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план "нанести России стратегическое поражение" реализован вверх тормашками, и всё перевернуто с ног на голову. Причём на больную", - написала Захарова."Не было бы счастья, да Эммануэль помог", - отметила официальный представитель МИД. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, франция, мария захарова, эммануэль макрон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Франция, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО
Захарова прокомментировала видео Макрона с неправильной картой Украины

Захарова пошутила о перевернутой с ног на голову карте Украины на видео Макрона

© Emmanuel Macron/XПрезидент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует перевернутую карту Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует перевернутую карту Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Emmanuel Macron/X
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео президента Франции Эммануэля Макрона с неправильной картой Украины.
«
"Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план "нанести России стратегическое поражение" реализован вверх тормашками, и всё перевернуто с ног на голову. Причём на больную", - написала Захарова.
"Не было бы счастья, да Эммануэль помог", - отметила официальный представитель МИД.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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В миреРоссияУкраинаФранцияМария ЗахароваЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТО
 
 
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