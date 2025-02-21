Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине
Филиппо осудил Макрона за нежелание отказаться от отправки войск на Украину
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от отправки войск на Украине безумием. Об этом он написал в соцсети X.
"Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!" — говорится в публикации.
"Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!" — говорится в публикации.
Накануне Макрон заявил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", но указал, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.
При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.