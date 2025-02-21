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Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 21.02.2025 (обновлено: 13:03 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/makron-2000759181.html
Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине
Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от отправки войск на Украине безумием. Об... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:28:00+03:00
2025-02-21T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
флориан филиппо
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от отправки войск на Украине безумием. Об этом он написал в соцсети X. "Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!" — говорится в публикации. Накануне Макрон заявил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", но указал, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250221/makron-2000709889.html
https://ria.ru/20250221/mask-2000701955.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Флориан Филиппо
Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине

Филиппо осудил Макрона за нежелание отказаться от отправки войск на Украину

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от отправки войск на Украине безумием. Об этом он написал в соцсети X.

"Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!" — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине
09:22
Накануне Макрон заявил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", но указал, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Маск указал Зеленскому на его место
08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронФранцияФлориан Филиппо
 
 
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