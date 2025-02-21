https://ria.ru/20250221/makron-2000759181.html

Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине

Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине - РИА Новости, 21.02.2025

Во Франции поставили Макрона на место после его заявления об Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от отправки войск на Украине безумием. Об... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:28:00+03:00

2025-02-21T12:28:00+03:00

2025-02-21T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от отправки войск на Украине безумием. Об этом он написал в соцсети X. "Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!" — говорится в публикации. Накануне Макрон заявил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", но указал, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250221/makron-2000709889.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, флориан филиппо