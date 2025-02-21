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Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 21.02.2025 (обновлено: 15:31 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/makron-2000709889.html
Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине
Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине - РИА Новости, 21.02.2025
Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине
Президент Франции Эммануэль Макрон потребует от главы Белого дома Дональда Трампа быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает France РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:22:00+03:00
2025-02-21T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
эммануэль макрон
дональд трамп
россия
франция
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребует от главы Белого дома Дональда Трампа быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает France 24. "Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах", — заявил Макрон. Кроме того, он отметил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", но указал, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что глава Пятой республики 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
https://ria.ru/20250221/tusk-2000713357.html
https://ria.ru/20250219/makron-2000417989.html
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в мире, украина, владимир путин, эммануэль макрон, дональд трамп, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Россия, Франция
Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине

Макрон заявил, что призовет Трампа не быть слабым с Путиным

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребует от главы Белого дома Дональда Трампа быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает France 24.

"Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах", — заявил Макрон.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Премьер Польши выступил с тремя дерзким призывами по конфликту на Украине
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Кроме того, он отметил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", но указал, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что глава Пятой республики 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев
19 февраля, 23:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронДональд ТрампРоссияФранция
 
 
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