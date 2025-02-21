https://ria.ru/20250221/makron-2000709889.html

Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине

Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине - РИА Новости, 21.02.2025

Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон потребует от главы Белого дома Дональда Трампа быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает France РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:22:00+03:00

2025-02-21T09:22:00+03:00

2025-02-21T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребует от главы Белого дома Дональда Трампа быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает France 24. "Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах", — заявил Макрон. Кроме того, он отметил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", но указал, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. При этом Макрон не раз сначала заявлял о возможности отправки военных, а затем фактически сам себя опровергал.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что глава Пятой республики 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

https://ria.ru/20250221/tusk-2000713357.html

https://ria.ru/20250219/makron-2000417989.html

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в мире, украина, владимир путин, эммануэль макрон, дональд трамп, россия, франция