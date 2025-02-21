https://ria.ru/20250221/lisichansk-2000685175.html

Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец

Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец - РИА Новости, 21.02.2025

Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец

Украинские солдаты во время боев за Лисичанск в ЛНР, привозили людям техническую воду под видом питьевой и смеялись над нехваткой еды у мирных жителей,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:53:00+03:00

2025-02-21T03:53:00+03:00

2025-02-21T03:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

происшествия

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НОВОПСКОВ (ЛНР), 21 фев - РИА Новости. Украинские солдаты во время боев за Лисичанск в ЛНР, привозили людям техническую воду под видом питьевой и смеялись над нехваткой еды у мирных жителей, рассказала РИА Новости местная жительница Ольга Вахник, которая со своей мамой - ветераном Великой Отечественной войны, оставалась в городе. "По три, по четыре человека в очереди мы стояли, за продуктами. Должна была приехать машина. Украинские солдаты ехали, они ехали на танках мимо вот этой очереди и смеялись. Вот все повылазили на танк, на танках, сидели сверху и все смеялись, тыкали пальцами... А мы стояли в этой очереди", - рассказывает Ольга. По ее словам, когда в городе отключили воду, ее начали привозить машинами украинские военные. Военные говорили людям, что эту воду можно пить, не уточняя, что это техническая вода, набранная из искусственного водоема. "Я очень быстренько взяла ведра и набираю воды. Стоит еще вояка украинский, и я набираю ее, а она вот такого цвета (мутная - ред.). Я у него спрашиваю, что же такая вода, ее пить можно? А он мне говорит, что, конечно, можно... Я отхожу с этими двумя ведрами в сторонку, и женщина ко мне подходит и говорит: "Ольга Ивановна, не пейте эту воду. Эту воду они привозят и набирают на озере. Какой-то искусственный водоем сделали. Люди ходили туда купаться, они (украинские военные - ред.) набирают в этом водоеме и привозят". То есть, это техническая вода для промывки унитаза. А он мне говорит - пейте", - добавила женщина.

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527086.html

https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лисичанск, луганская народная республика, происшествия