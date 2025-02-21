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Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:53 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/lisichansk-2000685175.html
Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец
Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец - РИА Новости, 21.02.2025
Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец
Украинские солдаты во время боев за Лисичанск в ЛНР, привозили людям техническую воду под видом питьевой и смеялись над нехваткой еды у мирных жителей,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:53:00+03:00
2025-02-21T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
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НОВОПСКОВ (ЛНР), 21 фев - РИА Новости. Украинские солдаты во время боев за Лисичанск в ЛНР, привозили людям техническую воду под видом питьевой и смеялись над нехваткой еды у мирных жителей, рассказала РИА Новости местная жительница Ольга Вахник, которая со своей мамой - ветераном Великой Отечественной войны, оставалась в городе. "По три, по четыре человека в очереди мы стояли, за продуктами. Должна была приехать машина. Украинские солдаты ехали, они ехали на танках мимо вот этой очереди и смеялись. Вот все повылазили на танк, на танках, сидели сверху и все смеялись, тыкали пальцами... А мы стояли в этой очереди", - рассказывает Ольга. По ее словам, когда в городе отключили воду, ее начали привозить машинами украинские военные. Военные говорили людям, что эту воду можно пить, не уточняя, что это техническая вода, набранная из искусственного водоема. "Я очень быстренько взяла ведра и набираю воды. Стоит еще вояка украинский, и я набираю ее, а она вот такого цвета (мутная - ред.). Я у него спрашиваю, что же такая вода, ее пить можно? А он мне говорит, что, конечно, можно... Я отхожу с этими двумя ведрами в сторонку, и женщина ко мне подходит и говорит: "Ольга Ивановна, не пейте эту воду. Эту воду они привозят и набирают на озере. Какой-то искусственный водоем сделали. Люди ходили туда купаться, они (украинские военные - ред.) набирают в этом водоеме и привозят". То есть, это техническая вода для промывки унитаза. А он мне говорит - пейте", - добавила женщина.
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527086.html
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Боевики ВСУ смеялись над голодающими в Лисичанске, рассказала очевидец

Жительница Лисичанска Вахник: ВСУ привозили техническую воду под видом питьевой

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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НОВОПСКОВ (ЛНР), 21 фев - РИА Новости. Украинские солдаты во время боев за Лисичанск в ЛНР, привозили людям техническую воду под видом питьевой и смеялись над нехваткой еды у мирных жителей, рассказала РИА Новости местная жительница Ольга Вахник, которая со своей мамой - ветераном Великой Отечественной войны, оставалась в городе.
"По три, по четыре человека в очереди мы стояли, за продуктами. Должна была приехать машина. Украинские солдаты ехали, они ехали на танках мимо вот этой очереди и смеялись. Вот все повылазили на танк, на танках, сидели сверху и все смеялись, тыкали пальцами... А мы стояли в этой очереди", - рассказывает Ольга.
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По ее словам, когда в городе отключили воду, ее начали привозить машинами украинские военные. Военные говорили людям, что эту воду можно пить, не уточняя, что это техническая вода, набранная из искусственного водоема.
"Я очень быстренько взяла ведра и набираю воды. Стоит еще вояка украинский, и я набираю ее, а она вот такого цвета (мутная - ред.). Я у него спрашиваю, что же такая вода, ее пить можно? А он мне говорит, что, конечно, можно... Я отхожу с этими двумя ведрами в сторонку, и женщина ко мне подходит и говорит: "Ольга Ивановна, не пейте эту воду. Эту воду они привозят и набирают на озере. Какой-то искусственный водоем сделали. Люди ходили туда купаться, они (украинские военные - ред.) набирают в этом водоеме и привозят". То есть, это техническая вода для промывки унитаза. А он мне говорит - пейте", - добавила женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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