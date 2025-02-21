https://ria.ru/20250221/lebovski-2000620397.html

Где деньги, Лебовски? В США ищут свое и чужое золото

Где деньги, Лебовски? В США ищут свое и чужое золото - РИА Новости, 21.02.2025

Где деньги, Лебовски? В США ищут свое и чужое золото

В ходе большого аудита всего и вся, затеянного Дональдом Трампом, Илон Маск, глава DOGE, внезапно покусился на святое: он предложил посмотреть, а что там с... РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T08:02:00+03:00

аналитика

сша

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дональд трамп

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золото

золотой запас

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В ходе большого аудита всего и вся, затеянного Дональдом Трампом, Илон Маск, глава DOGE, внезапно покусился на святое: он предложил посмотреть, а что там с золотыми запасами в легендарном Форт-Ноксе.Принято считать, что в бункерах Форт-Нокса хранится золото, принадлежащее США, а также тем странам, которые (добровольно или не очень) решили его там держать. По сегодняшним ценам драгметалла там накоплено на 425 миллиардов долларов. Казалось бы, цифра большая, но некритичная. Капитализация Tesla того же Маска на сегодня почти в три раза больше.Однако в кризисные времена золотой запас приобретает значение, далеко превосходящее его биржевую стоимость. Все очень хорошо чувствуют, что "капитализация" — это всего лишь виртуальные деньги, которые держатся лишь на коллективном желании в них верить. А вот увесистые слитки желтого металла заметно выигрывают на фоне девальвирующихся валют, загадочных криптовалют и прочих модных финансовых инструментов.Так что же там с золотыми слитками в Форт-Ноксе? Все-таки 147 миллионов тройских унций (4581 тонны) — не баран чихнул.Вы удивитесь, но что там, в бункерах, на самом деле никто не знает. Заслушаем главного ревизора США. "Кто нам докажет, что золото из Форт-Нокса не украдено? — задает риторический вопрос Маск. — Может, оно там есть, может, нет. Это золото принадлежит американскому народу! Мы хотим убедиться, что оно еще там!"На самом деле в Форт-Ноксе хранится богатство самых разных народов мира. Больше половины своего золотого запаса (второго по величине в мире) вынуждена там держать Германия. Это стало своеобразной репарацией американцам по итогам Второй мировой войны (другие части немецких резервов хранятся во Франции и Англии). Последние десять лет страна предпринимает вялые попытки что-то вернуть домой, но пока ничего из этого не вышло.Почти половину своего запаса держит в США Италия — тоже заметен отголосок Второй мировой, не правда ли?Больше половины своего золота (это третьи по величине резервы в мире) хранит в США такая почтенная организация, как Международный валютный фонд.То есть чрезвычайно много людей хотели бы задать американцам сакраментальный вопрос "Где деньги, Лебовски?".Ответа на этот вопрос пока не существует. Последняя проверка золотых резервов Форт-Нокса проводилась больше семидесяти лет назад. Последний "частичный аудит" — больше полувека назад. В 2017 году министру финансов США Стивену Мнучину и лидеру большинства в конгрессе Митчу Макконнеллу была устроена "прогулка" по бункерам, но естественно это даже отдаленно не напоминало инспекцию.Сенатор США Майк Ли пожаловался в соцсетях, что много раз пытался проникнуть в Форт-Нокс, но каждый раз случался такой диалог.Форт-Нокс: Вам нельзя в Форт-Нокс.Сенатор Майк Ли: Почему?Форт-Нокс: Это военная организация. (Рядом с хранилищем действительно расположена военная база. — Прим. ред.)Сенатор Майк Ли: Я — сенатор США, я все время езжу на военные базы.Форт-Нокс: Все равно нельзя. Потому что нельзя.Официально аудит хранилища пока не назначен, однако его требуют очень многие — в частности, известный политик Рон Пол, которого Маск хочет выдвинуть на пост главы аудита Федрезерва. Рон Пол давно сомневается в сохранности золотого запаса США. Все это время его честили конспирологом, однако последние дни доказывают, что конспирологи были правы во многом, если не во всем.Для спешки Маска есть все основания. Несмотря на то что государственные золотые резервы США находятся внутри страны, многие ведущие американские банки хранят свое золото в Банке Англии. Весь январь-февраль они вывозили оттуда свои запасы, опасаясь того, что Трамп поднимет пошлины на импорт золота. В результате Банк Англии стал выдавать слитки с огромной задержкой — сроки выросли в восемь раз. Возникли сомнения, а справится ли он вообще со всеми обязательствами.Не нужно, наверное, говорить, что "джентльменам верят на слово", и золотые резервы Банка Англии тоже никто не проверяет, хотя там хранят свои слитки не только банки США, но и Индия (больше половины своих резервов), Германия, МВФ, Австрия, Польша, Нидерланды.В 2018 году правительство Венесуэлы попросило выдать их золото, хранившееся на Треднидл стрит, в подвалах Банка Англии. Банк золото не отдал — там сказали, что не считают Николаса Мадуро законным лидером страны, представляющим народ Венесуэлы. В 2020 году Высокий суд Великобритании это решение подтвердил. Золото Венесуэлы осталось в Лондоне — как говорится, "тут-то карта и поперла".Как видим, нынешняя золотая лихорадка имеет отнюдь не только экономическое, но и политическое значение. В мире очень немного стран, которые хранят свое золото исключительно у себя. Это Китай, Россия, Британия, Саудовская Аравия, а также Франция, чей золотой запас со страшным скандалом вывез из Америки генерал де Голль — впоследствии это стоило ему поста президента.Только эти страны претендуют сегодня на полноценный суверенитет и могут запасаться попкорном, глядя, как Илон Маск, словно Индиана Джонс, рыщет с факелом по подземельям Форт-Нокса. Остальным предстоит нешуточная нервотрепка.

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аналитика, сша, илон маск, дональд трамп, рон пол, золото, золотой запас