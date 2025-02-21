https://ria.ru/20250221/lavrov-2000870674.html

Россия сделала очень многое для развития экономики, заявил Лавров

Россия сделала очень многое для развития экономики, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025

Россия сделала очень многое для развития экономики, заявил Лавров

Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:42:00+03:00

2025-02-21T17:42:00+03:00

2025-02-21T17:42:00+03:00

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сша

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Россия сделала очень многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации, это очень полезно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое, чтобы придать мощный импульс развитию своих собственных отраслей, в которых до недавнего времени мы серьезно зависели от США, Европейского союза, Японии. Это новое состояние позволило осознать, насколько это полезно для нашей экономики - осваивать свои технологии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20, отвечая на вопрос о возможности возвращения в РФ западных компаний, ушедших после начала спецоперации. Он добавил, что новые технологии в ряде случаев уже превосходят западные аналоги.

https://ria.ru/20250115/rossiya-1993760712.html

россия

сша

япония

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2025

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россия, сша, япония, сергей лавров, большая двадцатка