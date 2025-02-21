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Генсек НАТО наставляет Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025
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17:17 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863966.html
Генсек НАТО наставляет Зеленского, заявил Лавров
Генсек НАТО наставляет Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025
Генсек НАТО наставляет Зеленского, заявил Лавров
Генсек НАТО Марк Рютте, по российским данным, наставляет Владимира Зеленского, призывая его стоять на своем до начала переговоров по Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:17:00+03:00
2025-02-21T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, по российским данным, наставляет Владимира Зеленского, призывая его стоять на своем до начала переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По нашим данным, он (генсек НАТО - ред.) наставляет Зеленского, указывая ему на необходимость стоять на своём... до начала переговоров. И подчёркивается недопустимость для Киева даже намёков на смягчение позиции, тем более, как они говорят, территориальных уступок", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге. Лавров назвал это "вакханалией" и злоупотреблением функциональными обязанностями со стороны Рютте, подчеркнув, что не все члены НАТО занимают такую позицию по Украине.
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, марк рютте, владимир зеленский, нато, большая двадцатка
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, Большая двадцатка
Генсек НАТО наставляет Зеленского, заявил Лавров

Лавров: Рютте призывает Зеленского стоять на своем до начала переговоров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, по российским данным, наставляет Владимира Зеленского, призывая его стоять на своем до начала переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"По нашим данным, он (генсек НАТО - ред.) наставляет Зеленского, указывая ему на необходимость стоять на своём... до начала переговоров. И подчёркивается недопустимость для Киева даже намёков на смягчение позиции, тем более, как они говорят, территориальных уступок", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге.
Лавров назвал это "вакханалией" и злоупотреблением функциональными обязанностями со стороны Рютте, подчеркнув, что не все члены НАТО занимают такую позицию по Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Рютте назвал цель НАТО в отношении Украины
3 декабря 2024, 13:09
 
В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТОБольшая двадцатка
 
 
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