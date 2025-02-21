https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863966.html

Генсек НАТО наставляет Зеленского, заявил Лавров

Генсек НАТО наставляет Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025

Генсек НАТО наставляет Зеленского, заявил Лавров

Генсек НАТО Марк Рютте, по российским данным, наставляет Владимира Зеленского, призывая его стоять на своем до начала переговоров по Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:17:00+03:00

2025-02-21T17:17:00+03:00

2025-02-21T17:17:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

сергей лавров

марк рютте

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, по российским данным, наставляет Владимира Зеленского, призывая его стоять на своем до начала переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По нашим данным, он (генсек НАТО - ред.) наставляет Зеленского, указывая ему на необходимость стоять на своём... до начала переговоров. И подчёркивается недопустимость для Киева даже намёков на смягчение позиции, тем более, как они говорят, территориальных уступок", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге. Лавров назвал это "вакханалией" и злоупотреблением функциональными обязанностями со стороны Рютте, подчеркнув, что не все члены НАТО занимают такую позицию по Украине.

https://ria.ru/20241203/nato-1987077560.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, марк рютте, владимир зеленский, нато, большая двадцатка