https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863682.html
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Вопросы, которые прорабатывают РФ и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа - это конфиденциальная информация, Кремль... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:16:00+03:00
2025-02-21T17:16:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Вопросы, которые прорабатывают РФ и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа - это конфиденциальная информация, Кремль проинформирует обо всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда состоится (встреча) - вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем - ну, конфиденциальность это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Так что, уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля", - заявил Лавров на брифинге по итогам министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.
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Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Лавров назвал вопросы перед встречей Путина и Трампа конфиденциальными