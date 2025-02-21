https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863682.html

Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Вопросы, которые прорабатывают РФ и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа - это конфиденциальная информация, Кремль... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:16:00+03:00

2025-02-21T17:16:00+03:00

2025-02-21T17:18:00+03:00

россия

сша

йоханнесбург

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

большая двадцатка

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Вопросы, которые прорабатывают РФ и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа - это конфиденциальная информация, Кремль проинформирует обо всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда состоится (встреча) - вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем - ну, конфиденциальность это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Так что, уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля", - заявил Лавров на брифинге по итогам министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.

https://ria.ru/20250127/peskov-1995683378.html

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сша

йоханнесбург

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россия, сша, йоханнесбург, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, большая двадцатка, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире