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Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
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17:16 21.02.2025 (обновлено: 17:18 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863682.html
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Вопросы, которые прорабатывают РФ и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа - это конфиденциальная информация, Кремль... РИА Новости, 21.02.2025
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россия
сша
йоханнесбург
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
большая двадцатка
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Вопросы, которые прорабатывают РФ и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа - это конфиденциальная информация, Кремль проинформирует обо всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Когда состоится (встреча) - вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем - ну, конфиденциальность это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Так что, уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля", - заявил Лавров на брифинге по итогам министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.
https://ria.ru/20250127/peskov-1995683378.html
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россия, сша, йоханнесбург, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, большая двадцатка, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Большая двадцатка, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Лавров назвал вопросы перед встречей Путина и Трампа конфиденциальными

© Фото : МИД России/ВКонтактеВыступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД "Группы двадцати"
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МИД России/ВКонтакте
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД "Группы двадцати"
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Вопросы, которые прорабатывают РФ и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа - это конфиденциальная информация, Кремль проинформирует обо всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда состоится (встреча) - вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем - ну, конфиденциальность это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Так что, уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля", - заявил Лавров на брифинге по итогам министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа
27 января, 12:37
 
РоссияСШАЙоханнесбургСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампБольшая двадцаткаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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