https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863394.html

МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине

МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине - РИА Новости, 21.02.2025

МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине

Москва не затрагивает тему отмены санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:16:00+03:00

2025-02-21T17:16:00+03:00

2025-02-21T17:28:00+03:00

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Москва не затрагивает тему отмены санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.

https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000851514.html

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