Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 21.02.2025 (обновлено: 17:28 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863394.html
МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине
МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине - РИА Новости, 21.02.2025
МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине
Москва не затрагивает тему отмены санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:16:00+03:00
2025-02-21T17:28:00+03:00
россия
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сша
сергей лавров
большая двадцатка
в мире
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_f30bcef5b709c970cdca2edd1f5bca27.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Москва не затрагивает тему отмены санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.
https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000851514.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_790654379cc60b0d38687ad3cfe9197f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, сергей лавров, большая двадцатка, в мире, санкции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Сергей Лавров, Большая двадцатка, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине

Лавров: РФ не затрагивает тему отмены санкций в рамках урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Москва не затрагивает тему отмены санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
США будут давить на Европу для снятия санкций с России, заявил эксперт
Вчера, 16:38
 
РоссияУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСШАСергей ЛавровБольшая двадцаткаВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала