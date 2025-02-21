https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863172.html
Лавров заявил о трагикомическом элементе в антироссийских выступлениях
Лавров заявил о трагикомическом элементе в антироссийских выступлениях - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров заявил о трагикомическом элементе в антироссийских выступлениях
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в антироссийских выступлениях европейских политиков, в частности, главы европейской дипломатии Каи Каллас, есть... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:14:00+03:00
2025-02-21T17:14:00+03:00
2025-02-21T17:15:00+03:00
в мире
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кайя каллас
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в антироссийских выступлениях европейских политиков, в частности, главы европейской дипломатии Каи Каллас, есть трагикомический элемент. "Меня это самого удивляет. Кая Каллас выступала здесь на "двадцатке" с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну, это все, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует", - сказал министр на пресс-конференции.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000860197.html
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в мире, россия, кайя каллас, сергей лавров
В мире, Россия, Кайя Каллас, Сергей Лавров
Лавров заявил о трагикомическом элементе в антироссийских выступлениях
Лавров: в антироссийских выступлениях Каи Каллас есть трагикомический элемент