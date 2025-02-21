https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863172.html

Лавров заявил о трагикомическом элементе в антироссийских выступлениях

Лавров заявил о трагикомическом элементе в антироссийских выступлениях - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров заявил о трагикомическом элементе в антироссийских выступлениях

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в антироссийских выступлениях европейских политиков, в частности, главы европейской дипломатии Каи Каллас, есть... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:14:00+03:00

2025-02-21T17:14:00+03:00

2025-02-21T17:15:00+03:00

в мире

россия

кайя каллас

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в антироссийских выступлениях европейских политиков, в частности, главы европейской дипломатии Каи Каллас, есть трагикомический элемент. "Меня это самого удивляет. Кая Каллас выступала здесь на "двадцатке" с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну, это все, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует", - сказал министр на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000860197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кайя каллас, сергей лавров