Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел G20 о реакции на российско-американские переговоры в "Двадцатке" и Европе, прагматизме новой администрации США и подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Основные заявления министра — в материале РИА Новости.
О переговорах в Эр-Рияде
- Все участники министерской встречи "Группы двадцати" из стран мирового большинства приветствовали переговоры России и США в Эр-Рияде.
- Руководство Евросоюза и НАТО воспринимает сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, как "предательство интересов Запада".
- Москва не затрагивает тему отмены санкций в рамках украинского урегулирования.
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О подготовке встречи президентов России и США
- Вопросы, которые прорабатываются перед встречей, — это конфиденциальная информация.
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"Когда состоится — вы об этом, разумеется, узнаете. <…> Так что уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля".
О прагматизме команды Трампа
- Неучастие США в проекте антироссийской резолюции в ООН показывает прагматизм политики администрации Дональда Трампа.
- Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Киева.
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О продолжении поддержки Украины Западом
- Генсек НАТО Марк Рютте наставляет Владимира Зеленского, призывая его стоять на своем до начала переговоров по Украине.
- Международный валютный фонд и Всемирный банк, выделяя значительные по объему займы и кредиты, ставят рекорды по поддержке киевского режима.
- В антироссийских выступлениях европейских политиков есть трагикомический элемент.
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"Меня это самого удивляет. Кая Каллас выступала здесь, на "Двадцатке", с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну это все, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует".
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О заседании СМИД G20
- Попытки западных стран украинизировать повестку дня "Большой двадцатки" всегда были безуспешными.
- G20 в целом сохраняет роль платформы диалога старых и новых центров силы.
- Россия в общем довольна итогами министерской встречи в ЮАР, хотя разногласия остаются.
О перспективах возвращения западного бизнеса в Россию
- За время специальной военной операции Россия сделала очень многое для развития своей экономики.
- Новые технологии в некоторых случаях уже превосходят западные аналоги.
- Западные компании нужно пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для экономики.
- Санкции заставили, но через это научили и вдохновили на очень серьезные реформы в хозяйстве.