https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html

Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров

Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025

Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел G20 о реакции на российско-американские переговоры РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:17:00+03:00

2025-02-21T17:17:00+03:00

2025-02-21T19:08:00+03:00

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел G20 о реакции на российско-американские переговоры в "Двадцатке" и Европе, прагматизме новой администрации США и подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Основные заявления министра — в материале РИА Новости.О переговорах в Эр-РиядеО подготовке встречи президентов России и США"Когда состоится — вы об этом, разумеется, узнаете. <…> Так что уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля".О прагматизме команды ТрампаО продолжении поддержки Украины Западом"Меня это самого удивляет. Кая Каллас выступала здесь, на "Двадцатке", с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну это все, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует".О заседании СМИД G20О перспективах возвращения западного бизнеса в Россию

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html

россия

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде