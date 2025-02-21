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Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025
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17:17 21.02.2025 (обновлено: 19:08 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html
Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров
Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025
Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел G20 о реакции на российско-американские переговоры РИА Новости, 21.02.2025
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россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел G20 о реакции на российско-американские переговоры в "Двадцатке" и Европе, прагматизме новой администрации США и подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Основные заявления министра — в материале РИА Новости.О переговорах в Эр-РиядеО подготовке встречи президентов России и США&quot;Когда состоится — вы об этом, разумеется, узнаете. &lt;…&gt; Так что уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля&quot;.О прагматизме команды ТрампаО продолжении поддержки Украины Западом&quot;Меня это самого удивляет. Кая Каллас выступала здесь, на &quot;Двадцатке&quot;, с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну это все, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует&quot;.О заседании СМИД G20О перспективах возвращения западного бизнеса в Россию
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
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россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде

Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел G20 о реакции на российско-американские переговоры в "Двадцатке" и Европе, прагматизме новой администрации США и подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Основные заявления министра — в материале РИА Новости.

О переговорах в Эр-Рияде

  • Все участники министерской встречи "Группы двадцати" из стран мирового большинства приветствовали переговоры России и США в Эр-Рияде.
  • Руководство Евросоюза и НАТО воспринимает сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, как "предательство интересов Запада".
  • Москва не затрагивает тему отмены санкций в рамках украинского урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21

О подготовке встречи президентов России и США

  • Вопросы, которые прорабатываются перед встречей, — это конфиденциальная информация.
«

"Когда состоится — вы об этом, разумеется, узнаете. <…> Так что уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел России

О прагматизме команды Трампа

  • Неучастие США в проекте антироссийской резолюции в ООН показывает прагматизм политики администрации Дональда Трампа.
  • Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
Вчера, 08:00

О продолжении поддержки Украины Западом

  • Генсек НАТО Марк Рютте наставляет Владимира Зеленского, призывая его стоять на своем до начала переговоров по Украине.
  • Международный валютный фонд и Всемирный банк, выделяя значительные по объему займы и кредиты, ставят рекорды по поддержке киевского режима.
  • В антироссийских выступлениях европейских политиков есть трагикомический элемент.
«

"Меня это самого удивляет. Кая Каллас выступала здесь, на "Двадцатке", с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну это все, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
19 февраля, 08:00

О заседании СМИД G20

  • Попытки западных стран украинизировать повестку дня "Большой двадцатки" всегда были безуспешными.
  • G20 в целом сохраняет роль платформы диалога старых и новых центров силы.
  • Россия в общем довольна итогами министерской встречи в ЮАР, хотя разногласия остаются.

О перспективах возвращения западного бизнеса в Россию

  • За время специальной военной операции Россия сделала очень многое для развития своей экономики.
  • Новые технологии в некоторых случаях уже превосходят западные аналоги.
  • Западные компании нужно пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для экономики.
  • Санкции заставили, но через это научили и вдохновили на очень серьезные реформы в хозяйстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Захват России без боя: Запад тайно готовился к этому моменту три года
19 февраля, 08:00
 
РоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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