https://ria.ru/20250221/lavrov-2000860197.html

МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров

МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025

МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров

Международный валютный фонд и Всемирный банк, выделяя значительные по объему займы и кредиты Киеву, ставят рекорды по поддержке режима Владимира Зеленского,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:11:00+03:00

2025-02-21T17:11:00+03:00

2025-02-21T17:11:00+03:00

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд и Всемирный банк, выделяя значительные по объему займы и кредиты Киеву, ставят рекорды по поддержке режима Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "И Международный валютный фонд, и Всемирный банк ставят рекорды по подпитке режима Зеленского по своей линии, выделяя займы и кредиты, многократно превышающие средства, которые выделяются африканским и другим развивающимся странам", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран G20. Министр также отметил, что киевский режим с его поглощением сотен миллиардов долларов военной помощи - вопиющий пример непропорционального роста расходов на военные нужды, видного в мировой экономике.

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киев, россия, владимир зеленский, сергей лавров, всемирный банк, большая двадцатка, в мире