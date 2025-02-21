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МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025
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17:11 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000860197.html
МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров
МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025
МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров
Международный валютный фонд и Всемирный банк, выделяя значительные по объему займы и кредиты Киеву, ставят рекорды по поддержке режима Владимира Зеленского,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:11:00+03:00
2025-02-21T17:11:00+03:00
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд и Всемирный банк, выделяя значительные по объему займы и кредиты Киеву, ставят рекорды по поддержке режима Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "И Международный валютный фонд, и Всемирный банк ставят рекорды по подпитке режима Зеленского по своей линии, выделяя займы и кредиты, многократно превышающие средства, которые выделяются африканским и другим развивающимся странам", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран G20. Министр также отметил, что киевский режим с его поглощением сотен миллиардов долларов военной помощи - вопиющий пример непропорционального роста расходов на военные нужды, видного в мировой экономике.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859502.html
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киев, россия, владимир зеленский, сергей лавров, всемирный банк, большая двадцатка, в мире
Киев, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Всемирный банк, Большая двадцатка, В мире
МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров

Лавров: МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке режима Зеленского

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд и Всемирный банк, выделяя значительные по объему займы и кредиты Киеву, ставят рекорды по поддержке режима Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"И Международный валютный фонд, и Всемирный банк ставят рекорды по подпитке режима Зеленского по своей линии, выделяя займы и кредиты, многократно превышающие средства, которые выделяются африканским и другим развивающимся странам", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран G20.
Министр также отметил, что киевский режим с его поглощением сотен миллиардов долларов военной помощи - вопиющий пример непропорционального роста расходов на военные нужды, видного в мировой экономике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США
Вчера, 17:07
 
КиевРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВсемирный банкБольшая двадцаткаВ мире
 
 
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