https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859795.html
Лавров счел отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН прагматичным
Лавров счел отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН прагматичным - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров счел отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН прагматичным
Неучастие США в проекте антироссийской резолюции в ООН показывает прагматизм политики администрации президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:09:00+03:00
2025-02-21T17:09:00+03:00
2025-02-21T17:18:00+03:00
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Неучастие США в проекте антироссийской резолюции в ООН показывает прагматизм политики администрации президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, следует, что США впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине, который, как ожидается, будет рассмотрен Генассамблеей ООН 24 февраля."Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран, точно совершенно на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, наверняка и в контактах с другими представителями мирового большинства подчеркивает, что его главный лозунг - здравый смысл. Только в этом я вижу изменение в списке соавторов этой очередной бесцельной, тупиковой резолюции", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД G20.
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В мире, США, ООН, Сергей Лавров, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, Большая двадцатка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров счел отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН прагматичным
Лавров связал отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН с прагматизмом