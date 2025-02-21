https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859795.html

Лавров счел отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН прагматичным

Лавров счел отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН прагматичным - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров счел отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН прагматичным

Неучастие США в проекте антироссийской резолюции в ООН показывает прагматизм политики администрации президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:09:00+03:00

2025-02-21T17:09:00+03:00

2025-02-21T17:18:00+03:00

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сша

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сергей лавров

украина

генеральная ассамблея оон

большая двадцатка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Неучастие США в проекте антироссийской резолюции в ООН показывает прагматизм политики администрации президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, следует, что США впервые с начала СВО не вошли в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине, который, как ожидается, будет рассмотрен Генассамблеей ООН 24 февраля."Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран, точно совершенно на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, наверняка и в контактах с другими представителями мирового большинства подчеркивает, что его главный лозунг - здравый смысл. Только в этом я вижу изменение в списке соавторов этой очередной бесцельной, тупиковой резолюции", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД G20.

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000587785.html

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в мире, сша, оон, сергей лавров, украина, генеральная ассамблея оон, большая двадцатка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде