https://ria.ru/20250221/lavrov-2000858875.html

Лавров сообщил о поддержке переговоров России и США участниками СМИД G20

Лавров сообщил о поддержке переговоров России и США участниками СМИД G20 - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров сообщил о поддержке переговоров России и США участниками СМИД G20

Все участники министерской встречи "Группы двадцати" из стран мирового большинства приветствовали переговоры России и США в Эр-Рияде, заявил министр иностранных РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:05:00+03:00

2025-02-21T17:05:00+03:00

2025-02-21T19:09:00+03:00

в мире

россия

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большая двадцатка

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Все участники министерской встречи "Группы двадцати" из стран мирового большинства приветствовали переговоры России и США в Эр-Рияде, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Все приветствовали нашу встречу, все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, - это признают и приветствуют абсолютно все", - сказал он по итогам мероприятий "двадцатки" в ЮАР.При этом, по словам министра, руководство Евросоюза и НАТО воспринимают "сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, изложили каждый свою позицию" как "предательство интересов Запада".Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря прошлого года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000856457.html

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в мире, россия, сша, большая двадцатка