Лавров назвал многополярность вызовом для Запада
Лавров: неолиберальные круги на Западе рассматривают многополярность как вызов
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неолиберальные круги на Западе рассматривают многополярность как вызов, а не возможности, делают ставку на конфронтацию, стратегическое поражение конкурентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Неолиберальные круги на Западе рассматривают объективный процесс формирования многополярности как вызов, а не возможности. Они делают абсурдную ставку на конфронтацию, нанесение "стратегического поражения" конкурентам", - сказал министр на СМИД "двадцатки" в Йоханнесбурге.
Он отметил, что в ход идут практики неоколониализма: выкачивание по дешевке природных ресурсов из развивающихся государств, обложение их продукции псевдоэкологическими налогами, попытки блокирования сотрудничества Африки, Азии и Латинской Америки с Китаем и Россией, сдерживание индустриализации Глобального Юга.
Сейчас мир наблюдает целый каскад переплетающихся кризисов, за которыми стоят развязанные и поощряемые Западом вооруженные конфликты, торговые, технологические и гибридные войны, слом международной торговой системы и превращение доллара в инструмент манипуляций и оружие, добавил он.
"Тем не менее, современный мир кардинально преображается и становится подлинно многополярным. Пятьсотлетний период доминирования Запада безвозвратно уходит. Надо найти силы принять эту объективную реальность. Международное сообщество не хочет быть заложником односторонних решений бывших суверенов", - отметил Лавров.
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