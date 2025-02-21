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Лавров назвал многополярность вызовом для Запада

Лавров назвал многополярность вызовом для Запада - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров назвал многополярность вызовом для Запада

Неолиберальные круги на Западе рассматривают многополярность как вызов, а не возможности, делают ставку на конфронтацию, стратегическое поражение конкурентов,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:47:00+03:00

2025-02-21T13:47:00+03:00

2025-02-21T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неолиберальные круги на Западе рассматривают многополярность как вызов, а не возможности, делают ставку на конфронтацию, стратегическое поражение конкурентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Неолиберальные круги на Западе рассматривают объективный процесс формирования многополярности как вызов, а не возможности. Они делают абсурдную ставку на конфронтацию, нанесение "стратегического поражения" конкурентам", - сказал министр на СМИД "двадцатки" в Йоханнесбурге. Он отметил, что в ход идут практики неоколониализма: выкачивание по дешевке природных ресурсов из развивающихся государств, обложение их продукции псевдоэкологическими налогами, попытки блокирования сотрудничества Африки, Азии и Латинской Америки с Китаем и Россией, сдерживание индустриализации Глобального Юга. Сейчас мир наблюдает целый каскад переплетающихся кризисов, за которыми стоят развязанные и поощряемые Западом вооруженные конфликты, торговые, технологические и гибридные войны, слом международной торговой системы и превращение доллара в инструмент манипуляций и оружие, добавил он. "Тем не менее, современный мир кардинально преображается и становится подлинно многополярным. Пятьсотлетний период доминирования Запада безвозвратно уходит. Надо найти силы принять эту объективную реальность. Международное сообщество не хочет быть заложником односторонних решений бывших суверенов", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996468209.html

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в мире, цены на нефть, россия, йоханнесбург, африка, сергей лавров