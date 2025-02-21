Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал многополярность вызовом для Запада - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000790699.html
Лавров назвал многополярность вызовом для Запада
Лавров назвал многополярность вызовом для Запада - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров назвал многополярность вызовом для Запада
Неолиберальные круги на Западе рассматривают многополярность как вызов, а не возможности, делают ставку на конфронтацию, стратегическое поражение конкурентов,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:47:00+03:00
2025-02-21T13:47:00+03:00
в мире
цены на нефть
россия
йоханнесбург
африка
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_fc072dbaea0b217a97e9bcc3aad06eab.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неолиберальные круги на Западе рассматривают многополярность как вызов, а не возможности, делают ставку на конфронтацию, стратегическое поражение конкурентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Неолиберальные круги на Западе рассматривают объективный процесс формирования многополярности как вызов, а не возможности. Они делают абсурдную ставку на конфронтацию, нанесение "стратегического поражения" конкурентам", - сказал министр на СМИД "двадцатки" в Йоханнесбурге. Он отметил, что в ход идут практики неоколониализма: выкачивание по дешевке природных ресурсов из развивающихся государств, обложение их продукции псевдоэкологическими налогами, попытки блокирования сотрудничества Африки, Азии и Латинской Америки с Китаем и Россией, сдерживание индустриализации Глобального Юга. Сейчас мир наблюдает целый каскад переплетающихся кризисов, за которыми стоят развязанные и поощряемые Западом вооруженные конфликты, торговые, технологические и гибридные войны, слом международной торговой системы и превращение доллара в инструмент манипуляций и оружие, добавил он. "Тем не менее, современный мир кардинально преображается и становится подлинно многополярным. Пятьсотлетний период доминирования Запада безвозвратно уходит. Надо найти силы принять эту объективную реальность. Международное сообщество не хочет быть заложником односторонних решений бывших суверенов", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996468209.html
россия
йоханнесбург
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_464:0:2563:1574_1920x0_80_0_0_4252f8928493ac1a7d1efb3f3f9fbf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, йоханнесбург, африка, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Россия, Йоханнесбург, Африка, Сергей Лавров
Лавров назвал многополярность вызовом для Запада

Лавров: неолиберальные круги на Западе рассматривают многополярность как вызов

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неолиберальные круги на Западе рассматривают многополярность как вызов, а не возможности, делают ставку на конфронтацию, стратегическое поражение конкурентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Неолиберальные круги на Западе рассматривают объективный процесс формирования многополярности как вызов, а не возможности. Они делают абсурдную ставку на конфронтацию, нанесение "стратегического поражения" конкурентам", - сказал министр на СМИД "двадцатки" в Йоханнесбурге.
Он отметил, что в ход идут практики неоколониализма: выкачивание по дешевке природных ресурсов из развивающихся государств, обложение их продукции псевдоэкологическими налогами, попытки блокирования сотрудничества Африки, Азии и Латинской Америки с Китаем и Россией, сдерживание индустриализации Глобального Юга.
Сейчас мир наблюдает целый каскад переплетающихся кризисов, за которыми стоят развязанные и поощряемые Западом вооруженные конфликты, торговые, технологические и гибридные войны, слом международной торговой системы и превращение доллара в инструмент манипуляций и оружие, добавил он.
"Тем не менее, современный мир кардинально преображается и становится подлинно многополярным. Пятьсотлетний период доминирования Запада безвозвратно уходит. Надо найти силы принять эту объективную реальность. Международное сообщество не хочет быть заложником односторонних решений бывших суверенов", - отметил Лавров.
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Foreign Affairs: США уступают БРИКС по экономической мощи
30 января, 18:34
 
В миреЦены на нефтьРоссияЙоханнесбургАфрикаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала