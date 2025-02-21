https://ria.ru/20250221/laguna-2000933511.html
На анапской косе Голенькая появились ледяные торосы
На анапской косе Голенькая появились ледяные торосы - РИА Новости, 21.02.2025
На анапской косе Голенькая появились ледяные торосы
Примерно наполовину покрылась льдом Суджукская Лагуна в Новороссийске в результате морозной и ветряной погоды, на пляже Анапы также наблюдается редкое явление - РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:54:00+03:00
2025-02-21T23:54:00+03:00
2025-02-21T23:54:00+03:00
новороссийск
анапа
общество
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КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Примерно наполовину покрылась льдом Суджукская Лагуна в Новороссийске в результате морозной и ветряной погоды, на пляже Анапы также наблюдается редкое явление - ледяные торосы, опасность для птиц и рыб минимальная, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. Ранее в сети появились кадры с анапской косы Голенькая, где видно, как побережье усыпано глыбами льда. "В Новороссийске замёрзла примерно наполовину Суджукская Лагуна. В Анапе, судя по кадрам, мы также можем наблюдать редкое явление - ледяные торосы. Такое бывает при морозных днях и сильном ветре", - сказала Татьяна. Она добавила, что риск для птиц и рыб в данном случае минимальный, так как подводные обитатели уходят на глубину. А для птиц есть опасность только в случае, если пернатая "вмёрзнет в лёд", но в основном они перелетают в открытое море, где льда нет. В Новороссийске продолжает действовать режим повышенной готовности из-за непогоды. По данным краевого ГУМЧС, в городе 21 и 22 февраля сильный ветер - до 36 метров в секунду. Столбик термометра опустится до минус девяти градусов по Цельсию. В Анапе в пятницу также сильный ветер, до пяти градусов мороза.
https://ria.ru/20250218/vrach-1999955680.html
https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, анапа, общество
Новороссийск, Анапа, Общество
На анапской косе Голенькая появились ледяные торосы
В Новороссийске Суджукская Лагуна наполовину покрылась льдом
КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Примерно наполовину покрылась льдом Суджукская Лагуна в Новороссийске в результате морозной и ветряной погоды, на пляже Анапы также наблюдается редкое явление - ледяные торосы, опасность для птиц и рыб минимальная, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат.
Ранее в сети появились кадры с анапской косы Голенькая, где видно, как побережье усыпано глыбами льда.
"В Новороссийске
замёрзла примерно наполовину Суджукская Лагуна. В Анапе
, судя по кадрам, мы также можем наблюдать редкое явление - ледяные торосы. Такое бывает при морозных днях и сильном ветре", - сказала Татьяна.
Она добавила, что риск для птиц и рыб в данном случае минимальный, так как подводные обитатели уходят на глубину. А для птиц есть опасность только в случае, если пернатая "вмёрзнет в лёд", но в основном они перелетают в открытое море, где льда нет.
В Новороссийске продолжает действовать режим повышенной готовности из-за непогоды. По данным краевого ГУМЧС, в городе 21 и 22 февраля сильный ветер - до 36 метров в секунду. Столбик термометра опустится до минус девяти градусов по Цельсию.
В Анапе в пятницу также сильный ветер, до пяти градусов мороза.