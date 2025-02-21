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В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа

В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа - РИА Новости, 21.02.2025

В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа

Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, арестована... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:07:00+03:00

2025-02-21T12:07:00+03:00

2025-02-21T12:07:00+03:00

происшествия

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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, арестована на два месяца, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Сообщалось, что, по предварительным данным, заместитель главы Кемеровского муниципального округа с апреля по июнь 2023 года заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму свыше 8,8 миллиона рублей со строительной организацией на приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвестировав в строительство многоквартирного дома со сроком передачи квартир до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90% от стоимости контрактов. Зная, что в установленный срок квартиры подрядчиком переданы не были, а банковская гарантия действует до января 2024 года, обвиняемая, желая закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не приняла мер к расторжению контрактов и истребованию денежных средств по банковским гарантиям на сумму свыше 7,9 миллиона рублей, что повлекло причинение бюджету муниципального образования ущерба в указанном размере. "По ходатайству следователя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом Кемерово в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля 2025 года", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241115/chinovnik-1983877760.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)