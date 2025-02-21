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В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа - РИА Новости, 21.02.2025
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12:07 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kuzbass-2000755440.html
В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа
В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа - РИА Новости, 21.02.2025
В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа
Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, арестована... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:07:00+03:00
2025-02-21T12:07:00+03:00
происшествия
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кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, арестована на два месяца, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Сообщалось, что, по предварительным данным, заместитель главы Кемеровского муниципального округа с апреля по июнь 2023 года заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму свыше 8,8 миллиона рублей со строительной организацией на приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвестировав в строительство многоквартирного дома со сроком передачи квартир до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90% от стоимости контрактов. Зная, что в установленный срок квартиры подрядчиком переданы не были, а банковская гарантия действует до января 2024 года, обвиняемая, желая закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не приняла мер к расторжению контрактов и истребованию денежных средств по банковским гарантиям на сумму свыше 7,9 миллиона рублей, что повлекло причинение бюджету муниципального образования ущерба в указанном размере. "По ходатайству следователя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом Кемерово в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля 2025 года", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, россия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа

В Кузбассе арестовали чиновницу, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями

© Фото : Следком Кузбасса/TelegramЗаместитель главы Кемеровского муниципального округа задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот
Заместитель главы Кемеровского муниципального округа задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Следком Кузбасса/Telegram
Заместитель главы Кемеровского муниципального округа задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, арестована на два месяца, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Сообщалось, что, по предварительным данным, заместитель главы Кемеровского муниципального округа с апреля по июнь 2023 года заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму свыше 8,8 миллиона рублей со строительной организацией на приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвестировав в строительство многоквартирного дома со сроком передачи квартир до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90% от стоимости контрактов. Зная, что в установленный срок квартиры подрядчиком переданы не были, а банковская гарантия действует до января 2024 года, обвиняемая, желая закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не приняла мер к расторжению контрактов и истребованию денежных средств по банковским гарантиям на сумму свыше 7,9 миллиона рублей, что повлекло причинение бюджету муниципального образования ущерба в указанном размере.
"По ходатайству следователя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом Кемерово в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля 2025 года", – сообщили в ведомстве.
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