В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа
В Кузбассе арестовали чиновницу, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями
© Фото : Следком Кузбасса/TelegramЗаместитель главы Кемеровского муниципального округа задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот
Заместитель главы Кемеровского муниципального округа задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Заместитель главы Кемеровского муниципального округа, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, арестована на два месяца, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Сообщалось, что, по предварительным данным, заместитель главы Кемеровского муниципального округа с апреля по июнь 2023 года заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму свыше 8,8 миллиона рублей со строительной организацией на приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвестировав в строительство многоквартирного дома со сроком передачи квартир до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90% от стоимости контрактов. Зная, что в установленный срок квартиры подрядчиком переданы не были, а банковская гарантия действует до января 2024 года, обвиняемая, желая закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не приняла мер к расторжению контрактов и истребованию денежных средств по банковским гарантиям на сумму свыше 7,9 миллиона рублей, что повлекло причинение бюджету муниципального образования ущерба в указанном размере.
"По ходатайству следователя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом Кемерово в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля 2025 года", – сообщили в ведомстве.
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