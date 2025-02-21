https://ria.ru/20250221/kuzbass-2000722018.html

В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба"

В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 21.02.2025

В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и РИА Новости, 21.02.2025

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кемерово

новокузнецк

прокопьевск

происшествия

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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. Ранее сообщалось, что режим "черного" неба для этих территорий был введен с 17 февраля до 18.00 (14.00 мск) 20 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В Кемеровском городском округе НМУ – с 12 часов (08.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 24 февраля 2025 года. В Новокузнецком и Прокопьевском городских округах, а также в Новокузнецком муниципальном округе НМУ – с 18 часов (14.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 22 февраля 2025 года", – говорится в сообщении. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно объявленному режиму.

https://ria.ru/20250207/davlenie-1997890845.html

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

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кемерово, новокузнецк, прокопьевск, происшествия