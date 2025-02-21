https://ria.ru/20250221/kuzbass-2000722018.html
В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба"
В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 21.02.2025
В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:36:00+03:00
2025-02-21T10:36:00+03:00
2025-02-21T10:50:00+03:00
кемерово
новокузнецк
прокопьевск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767728424_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee44c503701f50e73e32b2610bab749b.jpg
КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. Ранее сообщалось, что режим "черного" неба для этих территорий был введен с 17 февраля до 18.00 (14.00 мск) 20 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В Кемеровском городском округе НМУ – с 12 часов (08.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 24 февраля 2025 года. В Новокузнецком и Прокопьевском городских округах, а также в Новокузнецком муниципальном округе НМУ – с 18 часов (14.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 22 февраля 2025 года", – говорится в сообщении. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно объявленному режиму.
https://ria.ru/20250207/davlenie-1997890845.html
кемерово
новокузнецк
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767728424_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_ff87974d8f4aa5f64143d5cd06f74929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, новокузнецк, прокопьевск, происшествия
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Происшествия
В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба"
В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске продлили режим черного неба
КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.
Ранее сообщалось, что режим "черного" неба для этих территорий был введен с 17 февраля до 18.00 (14.00 мск) 20 февраля.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В Кемеровском городском округе НМУ – с 12 часов (08.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 24 февраля 2025 года. В Новокузнецком и Прокопьевском городских округах, а также в Новокузнецком муниципальном округе НМУ – с 18 часов (14.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 22 февраля 2025 года", – говорится в сообщении.
Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно объявленному режиму.