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В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 21.02.2025
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10:36 21.02.2025 (обновлено: 10:50 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/kuzbass-2000722018.html
В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба"
В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 21.02.2025
В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и РИА Новости, 21.02.2025
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кемерово
новокузнецк
прокопьевск
происшествия
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. Ранее сообщалось, что режим "черного" неба для этих территорий был введен с 17 февраля до 18.00 (14.00 мск) 20 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В Кемеровском городском округе НМУ – с 12 часов (08.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 24 февраля 2025 года. В Новокузнецком и Прокопьевском городских округах, а также в Новокузнецком муниципальном округе НМУ – с 18 часов (14.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 22 февраля 2025 года", – говорится в сообщении. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно объявленному режиму.
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кемерово, новокузнецк, прокопьевск, происшествия
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Происшествия
В трех городах Кузбасса продлили режим "черного неба"

В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске продлили режим черного неба

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкДым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
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Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.
Ранее сообщалось, что режим "черного" неба для этих территорий был введен с 17 февраля до 18.00 (14.00 мск) 20 февраля.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В Кемеровском городском округе НМУ – с 12 часов (08.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 24 февраля 2025 года. В Новокузнецком и Прокопьевском городских округах, а также в Новокузнецком муниципальном округе НМУ – с 18 часов (14.00 мск) 17 февраля до 18 часов (14.00 мск) 22 февраля 2025 года", – говорится в сообщении.
Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно объявленному режиму.
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