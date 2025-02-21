https://ria.ru/20250221/kuzbass-2000701017.html

В Кузбассе задержали замглавы муниципального округа

В Кузбассе задержали замглавы муниципального округа - РИА Новости, 21.02.2025

В Кузбассе задержали замглавы муниципального округа

Заместитель главы Кемеровского муниципального округа задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:14:00+03:00

2025-02-21T08:14:00+03:00

2025-02-21T08:53:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Заместитель главы Кемеровского муниципального округа задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу первый заместитель главы Кемеровского муниципального округа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении. Предварительно установлено, что с апреля по июнь 2023 года фигурантка заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму свыше 8,8 миллиона рублей со строительной организацией на приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвестировав в строительство многоквартирного дома со сроком передачи квартир до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90% от стоимости контрактов. "Достоверно зная, что в установленный срок квартиры подрядчиком переданы не были, а банковская гарантия действует до января 2024 года, обвиняемая, желая закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не приняла мер к расторжению контрактов и истребованию денежных средств по банковским гарантиям на сумму свыше 7,9 миллиона рублей, что повлекло причинение бюджету муниципального образования ущерба в указанном размере", – добавляется в сообщении. "Женщина задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В ее жилище и по месту работы проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация", – говорится в сообщении. По факту недобросовестных действий застройщика органами МВД расследуется уголовное дело. Согласно информации на сайте администрации муниципального округа, должность первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа занимает Татьяна Коновалова.

https://ria.ru/20241115/chinovnik-1983877760.html

https://rsport.ria.ru/20240930/kuzbass-1975547866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)