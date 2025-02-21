https://ria.ru/20250221/kurskaya-2000782835.html

Российские десантники уничтожили группу ВСУ в Курской области

Российские десантники уничтожили группу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.02.2025

Российские десантники уничтожили группу ВСУ в Курской области

Десантники 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", в ходе зачистки освобожденного участка в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:31:00+03:00

2025-02-21T13:31:00+03:00

2025-02-21T13:31:00+03:00

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КУРСК, 21 фев - РИА Новости. Десантники 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", в ходе зачистки освобожденного участка в Курской области обнаружили и уничтожили группу ВСУ, засевшую в частном доме одного из населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой российских военнослужащих. Оператор БПЛА в режиме реального времени показал корреспонденту РИА Новости, как взаимодействуют в бою разведчики совместно с штурмовиками при зачистке частного сектора, который ВСУ превратили в укрепрайон. "Мы сейчас наблюдаем, что "туляки" (десантники - ред.) успешно штурмовали позиции в населенном пункте Свердликово, закрепились и оттуда начали развивать наступление. Пока что все успешно", - рассказал оператор БПЛА, ведущий воздушную разведку на данном участке, с позывным "Зяба".Он отметил, что в данный момент штурмовикам удалось овладеть первыми домами на крайней улице одного из населенных пунктов, где ведутся уличные бои. "Мы находимся во взаимодействии (со штурмовиками - ред.), прямая связь, наблюдаем подходы, наблюдаем предстоящие цели для штурмовиков", - пояснил разведчик. Он объяснил, что каждый последующий дом на пути движения десантников тщательно осматривается при помощи БПЛА, после чего передаются рекомендации штурмовым группам. "Движение никакого не наблюдаем, тем не менее, все-равно смотрим, где-то шевеление (движение противника - ред.), и десантники попытаются самостоятельно отработать, если не получится - БПЛА ударные разберут позицию", - добавил "Зяба".

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20250217/svo-1999414280.html

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Уничтожение группы ВСУ в Курской области Десантники 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующие в составе группировки войск "Север", в ходе зачистки в Курской области уничтожили группу ВСУ, засевшую в частном доме 2025-02-21T13:31 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, безопасность