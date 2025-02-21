https://ria.ru/20250221/kurbangaleeva-2000683209.html

Курбангалеева* подала в суд на Роскомнадзор

Курбангалеева* подала в суд на Роскомнадзор - РИА Новости, 21.02.2025

Курбангалеева* подала в суд на Роскомнадзор

Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* подала иск в столичный суд на Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:09:00+03:00

2025-02-21T03:09:00+03:00

2025-02-21T15:26:00+03:00

происшествия

россия

москва

прага

фарида курбангалеева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

youtube

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* подала иск в столичный суд на Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрировано исковое заявление. Административный истец: Курбангалеева Ф.Р.* Административный ответчик: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)", - сказал собеседник агентства. Суть исковых требований не уточняется. Согласно картотеке Таганского суда Москвы, дата заседания не назначена. В конце июня прошлого года Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России.

https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html

https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html

https://ria.ru/20250214/minyust-1999336973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, прага, фарида курбангалеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube