https://ria.ru/20250221/kurbangaleeva-2000683209.html
Курбангалеева* подала в суд на Роскомнадзор
Курбангалеева* подала в суд на Роскомнадзор - РИА Новости, 21.02.2025
Курбангалеева* подала в суд на Роскомнадзор
Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* подала иск в столичный суд на Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:09:00+03:00
2025-02-21T03:09:00+03:00
2025-02-21T15:26:00+03:00
происшествия
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москва
прага
фарида курбангалеева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признанная иностранным агентом бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* подала иск в столичный суд на Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрировано исковое заявление. Административный истец: Курбангалеева Ф.Р.* Административный ответчик: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)", - сказал собеседник агентства. Суть исковых требований не уточняется. Согласно картотеке Таганского суда Москвы, дата заседания не назначена. В конце июня прошлого года Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России.
https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html
https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html
https://ria.ru/20250214/minyust-1999336973.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, прага, фарида курбангалеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube
Происшествия, Россия, Москва, Прага, Фарида Курбангалеева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), YouTube
Курбангалеева* подала в суд на Роскомнадзор
Экс-ведущая "Вестей" Фарида Курбангалеева подала в суд на Роскомнадзор