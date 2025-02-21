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В горах Кубани и Адыгеи продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 21.02.2025
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10:05 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kuban-2000717036.html
В горах Кубани и Адыгеи продлили штормовое предупреждение
В горах Кубани и Адыгеи продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 21.02.2025
В горах Кубани и Адыгеи продлили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение продлено до 24 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более тысячи метров,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:05:00+03:00
2025-02-21T10:05:00+03:00
краснодарский край
республика адыгея
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение продлено до 24 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более тысячи метров, сообщили в ГУМЧС по региону. Ранее лавинная опасность прогнозировалось в горах Краснодарского края и Адыгеи до 21 февраля. "Штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края. В период с 18.00 21.02 до 18.00 24.02.2025 в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1000 метров лавиноопасно (опасное явление)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250209/lavina-1998220322.html
краснодарский край
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краснодарский край, республика адыгея, происшествия
Краснодарский край, Республика Адыгея, Происшествия
В горах Кубани и Адыгеи продлили штормовое предупреждение

МЧС: лавинная опасность в горах Кубани и Адыгеи продлена до 24 февраля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время снегопада
Автомобиль во время снегопада - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение продлено до 24 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи из-за вероятности схода снежных лавин на высоте более тысячи метров, сообщили в ГУМЧС по региону.
Ранее лавинная опасность прогнозировалось в горах Краснодарского края и Адыгеи до 21 февраля.
"Штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края. В период с 18.00 21.02 до 18.00 24.02.2025 в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1000 метров лавиноопасно (опасное явление)", - говорится в сообщении.
Место схода лавины в Курагинском районе Красноярского края. 9 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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9 февраля, 06:07
 
Краснодарский крайРеспублика АдыгеяПроисшествия
 
 
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