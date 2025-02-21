https://ria.ru/20250221/krokus-2000699090.html

У здания "Крокуса" начали возводить знак в память о жертвах теракта

У здания "Крокуса" начали возводить знак в память о жертвах теракта - РИА Новости, 21.02.2025

У здания "Крокуса" начали возводить знак в память о жертвах теракта

У здания "Крокус сити холл", где почти год назад произошел теракт, начали возводить мемориал жертвам трагедии, рассказали РИА источник и рабочий на месте... РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T08:00:00+03:00

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андрей воробьев

общество

москва

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У здания "Крокус сити холл", где почти год назад произошел теракт, начали возводить мемориал жертвам трагедии, рассказали РИА источник и рабочий на месте строительства, где побывал корреспондент агентства. Работы по возведению мемориала уже начались. Перед зданием концертного зала появилась конструкция из металла - основа памятника. Один из рабочих рассказал агентству, что идет работа над созданием памятника. "Да, будет памятник", - сказал он, не уточнив детали. Информацию о создании памятника агентству также подтвердил информированный источник. По данным агентства, возведением занимаются собственники здания, принадлежащее Crocus Group. О том, кто будет приглашен на церемонию открытия и когда она состоится пока неизвестно. Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. На следующей день спецслужбы сообщили о задержании четырех исполнителей. Всего по делу о теракте под стражей находятся 19 человек. Адвокаты обвиняемых ранее сообщили агентству, что ожидают поступления дела в суд для рассмотрения по существу в конце марта. У здания концертного зала в первый же день возник стихийный мемориал. Москвичи приносили к месту трагедии цветы, детские игрушки и свечи. Само здание огорожено до сих пор. Собственники и власти Подмосковья обсуждали создания мемориала жертвам теракта. В декабре прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил РИА Новости, что концепция уже есть, возведением же займется собственник здания.

https://ria.ru/20240923/terakt-1974145919.html

https://ria.ru/20250114/krokus-1993725060.html

https://ria.ru/20240325/pamyatnik-1935743693.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей воробьев, общество, москва, крокус сити холл, московская область (подмосковье)