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Курс криптовалюты Ethereum падает на мировом рынке - РИА Новости, 21.02.2025
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21:47 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/kripta-2000920654.html
Курс криптовалюты Ethereum падает на мировом рынке
Курс криптовалюты Ethereum падает на мировом рынке - РИА Новости, 21.02.2025
Курс криптовалюты Ethereum падает на мировом рынке
Курс Ethereum падает на мировом рынке после новостей об их рекордном хищении на криптобирже Bybit, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:47:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс Ethereum падает на мировом рынке после новостей об их рекордном хищении на криптобирже Bybit, следует из данных торгов. С криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии. Глава криптобиржи Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над "холодным" кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел всю криптовалюту на неизвестный адрес. Эфир на мировом рынке к 21.20 мск падал относительно фиксинга четверга на 2% до 2685 долларов. А ранее сразу после новостей он уже максимально падал относительно пика пятницы на 6,4% - до 2658,63 доллара. Чрезвычайные ситуации на крупнейших мировых криптобиржах происходят как минимум один раз в год, отмечает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. "При этом рынок находится во власти "медведей" около полутора-двух месяцев. Биткоин же сохраняет свои позиции и намерен перейти к заметному росту на исходе зимы, вновь пробивая вверх отметку 100 тысяч долларов", - говорит он. Восстановление Ethereum ожидается в течение следующей недели, считает эксперт. "Если бы средства российских клиентов этой биржи хранились на российской цифровой платформе, проблем было бы гораздо меньше. В России технологии и практики кибербезопасности на очень высоком уровне. Корпоративное управление, комплаенс и ИТ безопасность - традиционно слабые стороны быстрорастущих криптобирж", - добавляет Лобода.
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россия, в мире
Россия, В мире
Курс криптовалюты Ethereum падает на мировом рынке

Ethereum упал на мировом рынке после новостей о рекордном хищении на Bybit

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Курс Ethereum падает на мировом рынке после новостей об их рекордном хищении на криптобирже Bybit, следует из данных торгов.
С криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии. Глава криптобиржи Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над "холодным" кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел всю криптовалюту на неизвестный адрес.
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Эфир на мировом рынке к 21.20 мск падал относительно фиксинга четверга на 2% до 2685 долларов. А ранее сразу после новостей он уже максимально падал относительно пика пятницы на 6,4% - до 2658,63 доллара.
«
Чрезвычайные ситуации на крупнейших мировых криптобиржах происходят как минимум один раз в год, отмечает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. "При этом рынок находится во власти "медведей" около полутора-двух месяцев. Биткоин же сохраняет свои позиции и намерен перейти к заметному росту на исходе зимы, вновь пробивая вверх отметку 100 тысяч долларов", - говорит он.
«
Восстановление Ethereum ожидается в течение следующей недели, считает эксперт. "Если бы средства российских клиентов этой биржи хранились на российской цифровой платформе, проблем было бы гораздо меньше. В России технологии и практики кибербезопасности на очень высоком уровне. Корпоративное управление, комплаенс и ИТ безопасность - традиционно слабые стороны быстрорастущих криптобирж", - добавляет Лобода.
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