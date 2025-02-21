https://ria.ru/20250221/kreml-2000790919.html

Кремль: Россия не требовала от США вывода сил НАТО с Востока Европы

Кремль: Россия не требовала от США вывода сил НАТО с Востока Европы - РИА Новости, 21.02.2025

Кремль: Россия не требовала от США вывода сил НАТО с Востока Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде, чтобы... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде, чтобы потребовать вывод войск НАТО с Востока Европы. "Нет, это не так. Это не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлении Румынии, что Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде, чтобы потребовать вывод войск НАТО с Востока Европы.

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в мире, россия, сша, румыния, дмитрий песков, нато