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Кремль: Россия не требовала от США вывода сил НАТО с Востока Европы
Кремль: Россия не требовала от США вывода сил НАТО с Востока Европы - РИА Новости, 21.02.2025
Кремль: Россия не требовала от США вывода сил НАТО с Востока Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде, чтобы... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:48:00+03:00
2025-02-21T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде, чтобы потребовать вывод войск НАТО с Востока Европы. "Нет, это не так. Это не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлении Румынии, что Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде, чтобы потребовать вывод войск НАТО с Востока Европы.
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в мире, россия, сша, румыния, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Румыния, Дмитрий Песков, НАТО
Кремль: Россия не требовала от США вывода сил НАТО с Востока Европы
Песков: Россия не требовала от США вывода сил НАТО с Востока Европы