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В Кремле не планируют специальных мероприятий 24 февраля - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 21.02.2025 (обновлено: 12:52 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/kreml-2000767875.html
В Кремле не планируют специальных мероприятий 24 февраля
В Кремле не планируют специальных мероприятий 24 февраля - РИА Новости, 21.02.2025
В Кремле не планируют специальных мероприятий 24 февраля
Каких-либо специальных форматов мероприятий 24 февраля не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:51:00+03:00
2025-02-21T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Каких-либо специальных форматов мероприятий 24 февраля не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то специальных форматов не предусмотрено", - сказал Песков журналистам, запланированы ли в Кремле мероприятия ко дню годовщины начала специальной военной операции 24 февраля. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
В Кремле не планируют специальных мероприятий 24 февраля

В Кремле не планируют специальных мероприятий 24 февраля в годовщину начала СВО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Каких-либо специальных форматов мероприятий 24 февраля не запланировано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то специальных форматов не предусмотрено", - сказал Песков журналистам, запланированы ли в Кремле мероприятия ко дню годовщины начала специальной военной операции 24 февраля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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